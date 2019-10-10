Какую песню споет Ержан Максим на Детском Евровидении-2019

Песня называется "Don't forsake your dream".

Казахстан во второй раз примет участие в международном песенном конкурсе "Junior Eurovision Song Contest", который пройдёт 24 ноября 2019 года в городе Гливице, Польша. Ержан Максим представит страну в детском аналоге "Евровидения", в котором примут участие исполнители от 9 до 14 лет. О том, какую песню споет Ержан на Евровидении, выяснил корреспондент Zakon.kz.

Песня называется "Don't forsake your dream" (Арманнан калма), ее авторы- Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов. Режиссером официального клипа является Александр Фломбойм, продюсер Сергей Руцкий.

По словам Ержана, эта песня о том, что очень важно мечтать и не сдаваться.

- Я думаю, что она мне подходит. В клипе я исполнял роль волшебника, который помогает маленькой девочке воплотить мечту стать принцессой. Это был мой первый сольный клип, ранее мы снимали видео на совместную песню с Микеллой Абрамовой,- сказал Ержан Максим.

Отметим, что впервые Казахстан принял участие в Детском Евровидении в 2018 году. Тогда по итогам национального отбора право представить страну выиграла победительница украинского шоу «Голос. Дiти» Данэлия Тулешова, Ержан Максим тогда занял второе место. К слову, Ержан Максим является финалистом российской версии шоу "Голос. Дети".

На территории Казахстана конкурс будет транслироваться телеканалом "Хабар". Агентство "Хабар" c 1 января 2016 года является ассоциированным членом Европейского Вещательного Союза (EBU), организующего конкурс, что позволило выдвинуть кандидата на участие от страны.

Альберт Ахметов

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