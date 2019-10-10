Зеленский: Порошенко подталкивает людей к "майдану"

Бывший глава государства забывает, что уже покинул президентский пост.

Экс-президент Украины Петр Порошенко подталкивает людей к проведению "майдана" против разведения сил и средств в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР). Такое мнение высказал глава украинского государства Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

- Он против разведения, ему кажется, что по этому поводу может быть "майдан". Мало того, он немного подталкивает людей. И своими СМИ подталкивает людей, и своими действиями, - сказал Зеленский.

Он добавил, что Порошенко забывает, что уже покинул президентский пост.

- Я боюсь, что он в это не верит, - сказал Зеленский, отметив, что экс-президент ошибается, полагая, что может стать лидером нового "майдана".

На последней встрече контактной группы стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября. В этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Однако и на этот раз, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона сорвала разведение. В течение дня вблизи линии соприкосновения активизировались украинские радикалы, выступившие против отвода Вооруженных сил Украины. Тем не менее наблюдатели ОБСЕ остаются в районе разведения в надежде, что это оно все же состоится 10 октября.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского. На данный момент разведение сил состоялось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Петровском и Золотом остается последним невыполненным условием для проведения саммита "нормандской четверки".

Также Владимир Зеленский заявил, что его миссия как главы государства - прекратить войну в Донбассе.

- Главная моя цель - я хочу прекратить войну, я думаю, именно это моя миссия, - сказал он.

Зеленский заявил о том, что понимает, что некоторые граждане, проживающие на неподконтрольных территориях Донбасса, могут ощущать себя украинцами, а некоторые нет.

- Если в Донбассе человек думает, что не украинец, я не могу влезть в его мозг. Те, кто чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросим, - сказал президент. Зеленский добавил, что эти граждане должны иметь возможность "вернуться на Украину".

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