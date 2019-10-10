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Курсы валют: доллар почти не изменился, рубль - вырос

Средневзвешенный курс доллара составил 390,13 тенге (+0,09).

Фото : moscow-airports.com10 октября 2019, 16:13

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 390,13 тенге (+0,09).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0181 тенге (+0,0256), объем торгов 17,4 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 390,1-391,5 тенге, евро - 429,7-431,7 тенге, рос.рубля - 6,01-6,06 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.


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