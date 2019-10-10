Изнасилование мнимым сотрудником КНБ: его могут выпустить под залог

До настоящего времени сумма залога либо иное имущество равное этой сумме подозреваемым не вносилось, и он содержится под стражей.

9 октября в Алматы была избрана мера пресечения мужчине, который представился сотрудником КНБ и изнасиловал женщину. Его могут выпустить под залог, передает Zakon.kz.

- Специализированным межрайонным следственным судом города Алматы рассмотрено ходатайство Управления полиции Алмалинского района города Алматы в отношении лица, подозреваемого в изнасиловании по ст.120 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Суд также определил​ залог в размере 350 месячных расчетных показателей или иное имущество, эквивалентное этой сумме, при фактическом внесении которого, подозреваемый подлежит освобождению из-под стражи, - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

То есть, если за него внесут 883 750 тенге, он может оказаться на свободе. До настоящего времени сумма залога либо иное имущество равное этой сумме подозреваемым не вносилось, и он содержится под стражей.

- В случае фактического внесения залога разъяснена подозреваемому обязанность являться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору или в суд по их вызову, а залогодателя, не являющемуся подозреваемым в совершении какого уголовного правонарушения подозревается лицо, предусмотренное законом наказания за совершенное деяния обязанности, по обеспечению надлежащего поведения подозреваемого и его явке по вызову. Согласно п.8 ст.148 УПК РК следственный судья при вынесении​ ​ постановления о санкционировании меры пресечения​ в виде содержания под​ ​ стражей за исключением дел об особо тяжких преступлениях, обязан​ определить размер залога. Ст. 120 ч.1 УК РК не относится к категории особо тяжких преступлений. Суд при определении залога учёл то, что подозреваемый является гражданином Республики Казахстан, имеет постоянное место жительство, место работы, отсутствие судимостей, а также то, что органом досудебного расследования суду не представлены доказательства, того что подозреваемый может скрыться от органов досудебного расследования и суда, тем самым может воспрепятствовать объективному разбирательству дела в суде, - добавили в сообщении пресс-службы суда.

Тем временем, девушка, которая стала жертвой, боится даже выходить на улицу, в случае если залог все-таки внесут. По ее словам, помимо совершенных актах насилия, он несколько раз ей угрожал.

- Вчера был суд. Следователь мне сказал, что за него внесут залог. Но на сам суд нас не позвали, не предупредили. Представителей #НеМолчиKZ не впустили туда. Мы будем подавать на апелляцию в любом случае. Я считаю, что такие вещи, как изнасилование, людей совершивших такое, нельзя выпускать, он опасен для меня и общества. Он неоднократно мне угрожал. Он говорил "я знаю, где ты живешь, я тебя закрою в подвале, будет плохо твоему гражданскому мужу". Я не знаю, кто установил, что он не работает в КНБ, он помимо моего адреса знает список моих контактов, не всех конечно, но про некоторых он знает ФИО, - сказала девушка.

Также она сообщила, что ее преследуют брат и друг подозреваемого.

- С понедельника я не выхожу на работу, потому что за мной постоянно ездит его брат, друг. Я была вынуждена сидеть в отделении полиции и ждать пока их машины отъедут, меня домой отвозили на полицейской машине. У меня ребенок в первый класс ходит, я не могу даже ребенка отвести в школу, - пожаловалась девушка.

В конце сентября девушка отправилась в РОП, чтобы получить разрешение на свидание со своим гражданским мужем, который находится под следствием и получить решение следственного суда на меру пресечения, потому что она хотела сочетаться с ним законным браком, а справка нужна была для ЗАГСа. Они больше года были вместе, хотели пожениться, но ее гражданский муж совершил преступление и оказался в следственном изоляторе. Как рассказала лидер движения #НеМолчиKZ Дина Смаилова, у ворот учреждения девушка познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником КНБ и предложил помощь. Он ложным путем заманил ее в квартиру, где совершил изнасилование. Затем он ее преследовал, насильно забирал с работы и повторил действие.

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