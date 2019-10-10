Появилось видео задержания начальника Шалкарской дистанции пути

Он подозревается в получении взятки в общей сумме 1 200 000 тенге от гражданина, за трудоустройство его сына.

Фото : кадр из видео

Начальник Шалкарской дистанции пути АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения подозревается в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz. Антикоррупционной службой Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении начальника Шалкарской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения магистральной сети по подозрению в получении взятки. - Он подозревается в получении взятки в общей сумме 1 200 000 тенге от гражданина, за трудоустройство его сына, - говорится в сообщении. Досудебное расследование продолжается, подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Актобе. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.

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