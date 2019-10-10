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Появилось видео задержания начальника Шалкарской дистанции пути

Он подозревается в получении взятки в общей сумме 1 200 000 тенге от гражданина, за трудоустройство его сына.

Фото : кадр из видео10 октября 2019, 17:24

Начальник Шалкарской дистанции пути АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения подозревается в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении начальника Шалкарской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения магистральной сети по подозрению в получении взятки.

- Он подозревается в получении взятки в общей сумме 1 200 000 тенге от гражданина, за трудоустройство его сына, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Актобе.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.


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