Появилось видео задержания начальника Шалкарской дистанции пути
Он подозревается в получении взятки в общей сумме 1 200 000 тенге от гражданина, за трудоустройство его сына.
Фото : кадр из видео10 октября 2019, 17:24
Начальник Шалкарской дистанции пути АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения подозревается в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении начальника Шалкарской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" Актюбинского отделения магистральной сети по подозрению в получении взятки.
- Он подозревается в получении взятки в общей сумме 1 200 000 тенге от гражданина, за трудоустройство его сына, - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается, подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Актобе.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.
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