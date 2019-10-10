Стройка года. Как проходило строительство газопровода "Сарыарка"

В период эксплуатации газопровода будет создано свыше 190 новых рабочих мест.

Завершен первый этап строительства магистрального газопровода "Сарыарка". Работы были начаты в марте текущего года, а накануне прошла церемония сварки его последнего, "золотого" стыка. Реализация этого проекта осуществляется по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Через какую территорию пролегает построенная часть газопровода "Сарыарка"?

Новый газопровод проложен по маршруту "Кызылорда - Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан". Реализацией проекта занимается АО "АстанаГаз КМГ". Согласно сведениям на сайте компании, началом трассы принята врезка в существующий газопровод "Бейнеу-Шымкент" на 988 км за КС-"Караозек". Трасса газопровода следует в северном направлении по территории Сырдарьинского и Шиелийского районов Кызылординской области вдоль автодороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка- граница РФ" в направлении г.Жезказган. Далее в восточном направлении в техническом коридоре с МН "Павлодар-Шымкент" от села "Борсенгир" на участке с 430 по 896 км трасса газопровода проходит до города Темиртау. От Темиртау вдоль автодороги республиканского значения М-36 "Граница РФ - Алматы" в северо-западном направлении к г.Нур-Султан.



По территории Аршалынского района Акмолинской области газопровод идет с 943,069 км после территории Карагандинской области. По ходу газопровода с правой и левой стороны от оси расположены малые озера и водохранилища. Общее направление трассы северо-западное вдоль автодороги республиканского значения М-36 "Граница Р.Ф. (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Нур-Султан, Караганда" и железной дороги "Петропавловск-Караганда-Шу".

Инвесторы "Сарыарки"

Долгосрочные кредиты под невысокий процент на крупные индустриальные и инфраструктурные проекты в Казахстане предоставляют международные финансовые организации и национальный институт развития - Банк развития Казахстана (БРК, дочерняя организация Холдинга "Байтерек"). 3 июля текущего года БРК и Евразийский банк развития подписали соглашение об открытии совместного финансирования первого этапа строительства магистрального газопровода "Сарыарка".

По какой схеме было осуществлено финансирование? ЕАБР, как лидер синдиката, приобрел облигации проектной компании АО "АстанаГаз КМГ" в размере 102 млрд тенге сроком на 10 лет. Источниками финансирования явились средства ЕАБР на 51 млрд тенге и заимствование средств у БРК на аналогичную сумму, то есть на 51 млрд тенге.

- Это крупный инфраструктурный проект, который реализован в очень короткие сроки. Его финансирование осуществлено совместно с Евразийским банком развития в виде облигационного займа, который является новым инструментом для Банка. Завершение первого этапа строительства магистрального газопровода важно для такого быстрорастущего города, как Нур-Султан, где активно ведется строительство жилья, школ, детских садов и других социальных объектов, при этом вся инфраструктура отапливается за счет ископаемого топлива. Ожидается, что в следующем году весь отопительный сезон будет обеспечиваться за счет голубого топлива, поступающего в столицу благодаря газопроводу "Сарыарка", - отметил председатель Правления Банка развития Казахстана Абай Саркулов.

Общая стоимость строительства первого этапа магистрального газопровода - 267,3 млрд тенге. Помимо денег ЕАБР и БРК в размере 102 млрд тенге, в проекте участвуют средства АО "Самрук-Казына" (в структуру которого входит АО "АстанаГаз КМГ").

Как будут подключать к газу столицу и пригород

Завершение первого этапа строительства магистрального газопровода предоставило жителям столицы и близлежащих сел доступ к голубому топливу. В результате обеспечить газом планируется 13,5 тыс домов. Решением вопросом займется городской акимат. Согласно планам, первая очередь проекта предполагает подачу газа в газораспределительные сети до ТЭЦ-1,2,3, Коктал-1,2, посёлок Железнодорожный, Юго-Восток (правый и левый). Вторая очередь проекта - жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village, Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК). После ввода в эксплуатацию газопровод передадут в аренду АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА), которое будет осуществлять транспортировку газа.

Какие регионы получат доступ к голубому топливу благодаря строительству магистрального газопровода "Сарыарка"

Строительство линейной части газопровода по маршруту "Кызылорда-Нур-Султан" протяженностью более 1000 км - это, как известно, первый этап реализации проекта строительства магистрального газопровода "Сарыарка".

На втором этапе предполагается проложить газопровод протяженностью 276км по маршруту "Нур-Султан-Кокшетау". На это потребуется 48,2 млрд тенге. Третий этап – строительство 177 км трассы газопровода "Кокшетау- Петропавловск" общей стоимостью 18,9 млрд тенге. Четвертый этап – КС "Жезказган" и КС "Темиртау". Завершение всех этапов строительства намечено на 2032 год (сведения с официального сайта astanagas.kz АО "АстанаГаз КМГ").

Социально-экономический и экологический эффекты

Новый магистральный трубопровод позволит обеспечить газом 171 населенный пункт. Благодаря использованию газа вместо ископаемого топлива в ходе отопительного сезона планируется существенное улучшение экологического состояния г. Нур-Султан. В целом, планируется снижение выбросов на 34,6 тыс. тонн/год.

В период эксплуатации газопровода будет создано свыше 190 новых рабочих мест.

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