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Федерация профсоюзов РК наградила Умирзака Шукеева медалью "Лучший социальный партнер"

Ее вручили в День профсоюзов.

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области10 октября 2019, 18:18

В день празднования Дня профсоюзов акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву вручили медаль "Лучший социальный партнер", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Председатель Федерации профсоюзов РК Ералы Тугжанов отметил заслуги главы региона перед населением.

- Уважаемый Умирзак Естаевич, в результате чрезвычайного происшествия вы приняли правильное решение эвакуировать жителей города Арыси в безопасное место. В критический момент вы сохранили спокойствие и показали всем пример самоотверженного труда. Трагедия никого не оставила равнодушным. Город восстанавливали всей страной, а события в Арыси продемонстрировали единство и сплоченность нашего народа, - сказал Е.Тугжанов.

Наряду с этим, за участие в восстановлении города Арыси благодарственными письмами премьер-министра РК и Федерации профсоюзов, а также нагрудным знаком "Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін" были награждены ряд граждан. В их числе - строители, работники вагонного депо и техники воинской части.

Вместе с тем, в ходе встречи состоялось подписание меморандума о социальном партнерстве между акиматом Туркестанской области и Федерацией профсоюзов РК.


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