По грибы, по ягоды: Раскрыто политическое значение "тихой охоты" Путина и Шойгу

По версии швейцарской газеты, у Шойгу есть шансы стать преемником Путина в 2024 году.

На свой 67-й день рождения Владимир Путин отправился в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу — собирать грибы, рвать цветочки и сидеть у костра, пишет швейцарская газета Der Tages-Anzeiger.

Шойгу присутствует на соответствующих кадрах не впервые, однако на этот раз их значение можно истолковать иначе, полагает автор статьи, — потому что к 2024 году Россия ищет для Путина преемника. Шойгу считается одним из кандидатов, сообщается в статье.

Министр обороны появляется на снимках и телеэкранах рядом с Путиным не только на прогулках по Сибири: он обсуждает с российским президентом важные вопросы, вместе с ним проводит учения и принимает парады, координирует операции в Сирии. Однако, хотя Шойгу часто видно, услышать его можно довольно редко, отмечает издание. Обычно он произносит отдельные предложения или фразы, иногда неразборчивые. Но недавно Шойгу дал первое за семь лет интервью, которое продлилось два часа, и некоторые усматривают в этом знак, что его можно считать кандидатом в преемники Путина.

Сергей Кужугетович Шойгу родился в Тувинской автономной области на юге Сибири, на границе с Монголией, в семье этнического тувинца. В интервью министр обороны России предстает скромным и сдержанным человеком из народа, каким его знают и любят россияне, утверждает швейцарская газета.

- Я такой же, как и вы, сторонник того, чтобы не было войны. Но чтобы ее не было, наша армия должна быть очень сильной, — заявил Шойгу в своем большом интервью.

Поэтому, с его точки зрения, намного важнее говорить об армии, чем о нем самом. По версии издания, в ходе беседы с журналистами Шойгу выступал в роли спасителя этой самой армии — разумеется, вместе с Владимиром Путиным, который начал реформирование армии еще в 1999 году.

Врага России Шойгу называть не пожелал, но в этой связи скоро заговорил о Западе, отмечает Der Tages-Anzeiger. Список упреков в адрес европейцев и американцев велик: расширение НАТО до российских границ, рост влияния в соседних с Россией странах, вмешательство внутри страны. Запад ставил перед собой "задачу разрушения и порабощения", но не справился с ней, сказал Шойгу.

Мир сегодня не однополярный, как того хотелось бы Западу, у которого находятся инструменты для действий против любого законного правительства.

- Конечно, все это делается под лозунгом продвижения демократии, — считает российский министр обороны.

Среди жертв этой стратегии он назвал Афганистан, Ирак и Ливию. Западные коллеги любят обвинять Россию в ведении гибридных войн, но "реальные гибридные войны ведет как раз сам Запад", убежден Шойгу.

По образованию он инженер. Раньше он занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Наводнение, землетрясение или теракт — он всегда выезжал на место событий, даже если в то время говорил не слишком много, признает издание. В 2012 году Путин сделал его министром обороны. В интервью Шойгу скрупулезно подсчитал, сколько тысяч душевых кабин и стиральных машин по его приказу было установлено в казармах. В конце концов, солдаты там должны учиться воевать, а не "с утра до ночи убирать снег или собирать листья".

Среди россиян Шойгу пользуется славой человека дела, пишет швейцарская газета. Однако в своем интервью Шойгу, который всего на три года моложе Путина, обращается, в первую очередь, к старшему поколению, говоря, что его большая мечта — вернуться назад, в Сибирь.

- Хочу вернуться во времена моей молодости. У меня большая ностальгия по Советскому Союзу, — рассказал журналистам российский министр обороны.

При этом он подчеркнул, что скучает не по лозунгам, а "по тому настроению, по тому духу, который царил тогда". Для молодых горожан, которые активно забавлялись походом Путина и Шойгу в интернете, эти слова ничего не значат. Однако они по-прежнему импонируют широким слоям населения.

Борцы с коррупцией пытались развенчать образ скромного патриота, отмечает издание. То и дело появляются сообщения о наличии у него земельного участка стоимостью миллионы евро. Однако на людей это не производит впечатления. Сам Шойгу подчеркнул, что ему безразличны подобные сообщения. По его словам, если нарисовать на туалетной бумаге знак доллара, всякий поймет, что это не настоящие деньги, и никто не пойдет в суд доказывать, что это подделка. Поэтому и на "откровенную ложь в газете" подавать в суд Шойгу не видит никакого смысла, заключает Der Tages-Anzeiger.

Источник: RT

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