Убийство маленькой девочки: жители Саратова пытались устроить самосуд

Полицейские распылили слезоточивый газ.

Саратовские полицейские были вынуждены применить спецсредства, чтобы защитить подозреваемого в убийстве 9-летней девочки от самосуда местных жителей, передает Lenta.ru.

Стражи правопорядка со щитами окружили микроавтобус, на котором задержанного привезли на следственные мероприятия. После того, как разъяренная толпа захотела силой забрать мужчину, полицейские распылили слезоточивый газ.

Районные отделы полиции города были подняты по тревоге. Сотрудникам приказано срочно выйти на работу.

Ранее сообщалось, что жители Саратова собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу местной девятилетней Лизы Киселевой, пропавшей 9 октября по дороге в школу. Задержанный подозреваемый сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости - та якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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