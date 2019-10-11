Для Бога нет места во Вселенной - нобелевский лауреат по физике

Зарождение жизни - естественный процесс - ученый.

Для Бога нет места во Вселенной, считает нобелевский лауреат по физике Мишель Майор. Об этом ученый заявил в интервью изданию El Pais, передает Вести.ru.

- Религия считает, что некое высшее существо решило, будто жизнь появится только на Земле. Однако научные факты указывают на то, что зарождение жизни - естественный процесс, - заявил он.

8 октября 2019 года Мишель Майор был удостоен Нобелевской премии по физике. Вместе со своим учеником Дидье Кело он открыл первую экзопланету, чем запустил настоящую революцию в астрономии. На данный момент во вселенной найдены свыше 4 000 объектов, похожих на Землю.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!