Зеленский выдержал 14-часовой пресс-марафон на рынке. Ему вызвали врача

Зеленский отвечал на вопросы групп журналистов по семь-десять человек.

Президент Украины Владимир Зеленский завершил пресс-марафон. Видео его общения с журналистами транслировал Офис президента в Facebook, передает Lenta.ru.

Глава государства назначил свою первую масштабную пресс-конференцию на 10 часов утра, закончилось мероприятие около полуночи. Таким образом, Зеленский отвечал на вопросы журналистов в течение 14 часов. При этом круг вопросов был самым широким - от ситуации в Донбассе до выбора продуктов питания.

Пресс-конференция проходила в фудкорте Kyiv Food Market ("Киевский продуктовый рынок"). Зеленский отвечал на вопросы групп журналистов по семь-десять человек. У каждой такой группы было примерно по полчаса на то, чтобы пообщаться с президентом.

Как пишет издание Українськi Новини, Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос.

- Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты), которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем, - сказал Зеленский.

Он отметил, что после 8 часов пресс-марафона чувствует себя нормально, однако голос садится и показал жестом, что ему делают уколы для поддержания связок.

Мероприятие был отмечено Национальным реестром рекордов Украины. Представитель книги рекордов после восьми часов общения вручил Зеленскому сертификат, в котором достижение было описано как "самая продолжительная в мире пресс-конференция президента".

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