Делегация крупнейших масложировых компаний Узбекистана примет участие в KazOil-2019

В Узбекистане работает 80 предприятий, производящих растительные масла.

Делегация крупнейших масложировых компаний Узбекистана во главе с руководством Ассоциации "Узёгмойсаноат" примет участие в III Международной конференции KazOil2019, которая пройдет 5 ноября в столице Казахстана - Нур-Султане, в конференц-зале отель Rixos President Astana.

Высокий интерес представителей масложировой отрасли к налаживанию более тесных контактов с казахстанскими производителями масличных культур и растительных масел обусловлен, прежде всего, ежегодно растущим потреблением внутри страны масличной продукции.

Для знакомства и общения с представителями казахстанских аграрных компаний в рамках третьей международной конференции KazOil2019 приедут крупнейшие предприятия Узбекистана, такие как АО "Тошкент ёг-мой комбинати", OOO "Olimxon shuxratxon fayz", АО "Ургенч ег-мой" АО "Yangiyo’l Yog’-Moy", ТОО "Центрально Азиатский Торговый Дом" и многие другие.

По данным Ассоциации "Узёгмойсаноат", в Узбекистане работает 80 предприятий, производящих растительные масла, которые суммарно к 2021 году планируют нарастить выпуск масел до 367 тысяч тонн с 280 тысяч тонн в 2018 году.

В 2018/19 МГ Узбекистан возглавил рейтинг стран-импортеров казахстанского подсолнечника, обеспечив более половины экспорта. По закупкам подсолнечного масла Узбекистан занял второе место после Китая закупив более 30% от общего объема поставок.

Наряду с подсолнечником и подсолнечным маслом страна закупает в Казахстане и другие виды масличной продукции.

Полную информацию о конференции, об условиях участия в ней, составе участников, а также программу мероприятия можно получить по следующим контактам Оргкомитета: Агро Индустрия KZ, Адилхан Сагимбаев,+7 701 588 5497, E-mail: adilet@list.ru

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