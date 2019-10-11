Десять секс-притонов выявили за вечер в Алматы

Жрицы любви обосновались в съемных квартиры в домах, расположенных неподалеку от проспекта Сейфуллина.

Десять секс-притонов выявлены накануне в нижней части Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Жрицы любви обосновались в съемных квартиры в домах, расположенных неподалеку от проспекта Сейфуллина.

- Из десяти квартир всего в Управление полиции Турксибского района были доставлены 16 девушек легкого поведения, четверо из которых – гражданки Республики Узбекистан. Свою "трудовую деятельность" женщины вели в съемных жилищах, которые импровизировано напоминали гостиницу. Учинен отдельный спрос, согласно ст.450 КРКобАП, с владельцев этих помещений, которые, заведомо зная конечную цель аренды, предоставляли свои жилища для занятия проституцией. За минувшие сутки 10 административных производств уже инициировано, с 1-го июля количество привлеченных за содержание секс - притонов - 67 человек, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Доставленные в УП женщины легкого поведения дактилоскопированы и поставлены на специальный учет. В отношении подданных Узбекистана представителями миграционной службы проводятся проверочные мероприятия на предмет установления легальности их нахождения на территории РК. В случае выявления нарушения иностранками миграционного законодательства, они будут привлечены к административной ответственности и по решению суда выдворены за пределы страны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!