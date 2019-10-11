Тимур Кулибаев оставил пост руководителя еще одной спортивной федерации

Президент Федерации Тимур Кулибаев во избежание конфликтов интересов, в виду переизбрания его на должность президента Национального олимпийского комитета Казахстана, сложил с себя полномочия главы Федерации водных видов спорта.

В столице Казахстана состоялась Внеочередная Конференция Федерации водных видов спорта нашей страны, в которой приняли участие спортсмены и тренеры, делегаты конференции, представители регионов, руководители Национального Олимпийского Комитета, представители Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и спортивной общественности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта.

На конференции были рассмотрены итоги деятельности Федерации за 2016-2019 годы, обсуждены отчеты главных тренеров о достигнутых спортивных результатах, вопросы текущей деятельности, поставлены задачи на грядущий период и проведены перевыборы руководящих органов.

Президент Федерации Тимур Кулибаев во избежание конфликтов интересов, в виду переизбрания его на должность президента Национального олимпийского комитета Казахстана, сложил с себя полномочия главы Федерации водных видов спорта. Единогласным решением конференции президентом Федерации был избран Андрей Крюков.

Он долгое время занимал в Федерации должность генерального секретаря, продолжительное время является членом Исполкома Международной федерации плавания – FINA и ряда других международных организаций.

В своем выступлении Андрей Крюков поблагодарил Тимура Кулибаева за оказанное доверие и поддержку. На должность генерального секретаря Федерации был избран Сергей Дроздов, Заслуженный тренер Республики Казахстан, многие годы возглавлявший мужскую национальную сборную по водному поло.

Тимур Кулибаев поздравил вновь избранных руководителей Федерации, отметил их профессионализм и высокую компетентность. В своем поздравлении выразил поддержку в продолжении дальнейшего сотрудничества водных видов спорта с Национальным Олимпийским комитетом Казахстана.

- В целом, за отчетный период Федерацией водных видов спорта проведена большая, результативная работа. Запущены новые долгосрочные Олимпийские проекты, и на сегодня водные виды являются одними из активных участников отечественного спортивного движения. Водные виды спорта во всемирном олимпийском движении сегодня занимают ведущие позиции. И я бы также хотел, чтобы и в казахстанском спорте, наши «водники» также занимали ведущие позиции. Желаю новым руководителям, спортсменам и тренерам Федерации успехов», - подытожил Тимур Кулибаев.

Участники конференции и члены Федерации поблагодарили Тимура Кулибаева за работу, неоценимую поддержку и личный вклад в развитие водных видов спорта в Республике Казахстан.





Ранее Тимур Кулибаев покинул пост руководителя Казахстанской федерации бокса. В то же время. в сентябре он переизбран на должность президента Национального олимпийского комитета Казахстана на новый 4-летний срок.

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