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Тимур Кулибаев переизбран президентом НОК Казахстана

Тимур Кулибаев переизбран президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана Фото: olympic.kz
Президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана переизбран Тимур Кулибаев. Эту должность он занимает с 2015 года, сообщает Zakon.kz.

Тимур Кулибаев родился 10 сентября 1966 года в Алматы. Окончил в 1983 году Республиканскую физико-математическую школу, в 1988 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (специальность "Планирование народного хозяйства", квалификация – "Экономист").

Трудовой стаж:

  • научно-исследовательский экономический институт планирования и нормативов (НИЭИ ПиН) при Госплане КазССР (1988-1990);
  • директор Научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана (1990-1992);
  • руководитель концерна "Алтын-Алма" (1992-1995);
  • председатель наблюдательного совета, член кредитного комитета Алматинского торгово-финансового банка (1995-1997);
  • руководитель Дирекции оценки проектов и ведения переговоров Госкомитета РК по инвестициям, на правах заместителя председателя (1997);
  • вице-президент по экономике и финансам ЗАО "Национальная нефтегазовая компания "Казахойл" (1997-1999);
  • президент ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" (1999-2001);
  • генеральный директор ЗАО "Национальная компания "Транспорт нефти и газа", созданного на базе компаний "КазТрансОйл" и "КазТрансГаз" (2001-2002);
  • первый вице-президент АО "Национальная компания "КазМунайГаз", образованного путем слияния национальных компаний "Казахойл" и "Транспорт Нефти и Газа" (2002-2005);
  • внештатный советник Президента Республики Казахстан (2005-2013);
  • заместитель председателя правления АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (2006-2007);
  • заместитель председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (2008-2011);
  • председатель правления, член Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (04.2011-12.2011);
  • председатель президиума Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен" (2011-2014);
  • председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (09.2013-17.01.2022);
  • председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" (с 11.2005).

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7 сентября 2023 года стало известно, что президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев был вновь назначен членом Комиссии Международного олимпийского комитета "Олимпизм 365". Соответствующим письмом президент МОК Томас Бах уведомил НОК РК.

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