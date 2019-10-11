Крупнейший торговый центр Алматы оцеплен

Проводятся проверочные мероприятия по случаю обнаружения подозрительного предмета.

Все находившиеся в крупнейшем торговом центре Mega Alma-Ata эвакуированы, здание оцеплено, передает Zakon.kz

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что в настоящее время в торговом доме, расположенном по улице Розыбакиева в Бостандыкском районе города, экстренными и оперативными службами города проводятся проверочные мероприятия по случаю обнаружения подозрительного предмета.

- В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения, осуществлена эвакуация персонала торгового дома, патрульными экипажами проводится отвод транспортных средств. Вместе с тем полиция Алматы призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике, руководствоваться лишь официальной информацией от служб, а также отнестись с пониманием к проводимым поисковым мероприятиям, - сообщили в пресс-служба Департамента полиции города Алматы.

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