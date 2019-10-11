Российские инвесторы готовы наладить производство воды и чугунного литья в Павлодаре

В рамках бизнес-форума акимат Павлодарской области подписал несколько соглашений с крупными российскими компаниями.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов провел несколько деловых встреч с российскими бизнесменами в Москве, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Об сообщается на официальном сайте акимата области.

В рамках бизнес-форума "Инвестиционный день Павлодара в Москве" аким Павлодарской области встретился предпринимателями, которые заинтересованы в сотрудничестве. Один из рассмотренных проектов — производство чугунного литья, предложенное гендиректором ООО "ЛМК — завод чугуна и стали" Дмитрием Скворцовым. В компании, которая специализируется на поставке литейных заготовок, рассматривают возможность открыть завод в Павлодаре.

— Также готовность сотрудничать с нами выразили в компании "Роснефтехим", — рассказал замакима Павлодарской области Арыстан Кабикенов. — Это предприятие предлагает новую технологию очистки воды от солей. Представители "Роснефтехим" хотят сотрудничать с павлодарским предприятием ТОО "Павлодар-Сода".

Об инвестиционном климате в Павлодарской области российским бизнесменам рассказали их коллеги, которые уже работают в Павлодаре. Глава совета директоров Forwoll Group Виктор Литуев отметил, что топ-менеджмент компании определил Павлодар как приоритетный регион для дальнейшего развития.

— Лично мне очень комфортно работать в Павлодаре с тех пор, как мы с руководством области несколько лет назад вместе взялись за развитие алюминиевого кластера в регионе, — подчеркнул он. — Конечно, бывают трудности, но не было такого случая, чтобы аким области сказал, что ему некогда, когда у нас возникала какая-то проблема.

Представители компании "KazCenosphere", одним из учредителей которой является российская компания "Гранула-СпецЦемент", только в мае этого года приступили к реализации своего проекта, но уже до конца года намерены запустить производство алюмисиликатной микросферы из золы.

— Сам факт бесплатного предоставления земельного участка в аренду на длительный срок сокращает наши инвестиционные затраты и дает возможность для более быстрого выхода на проектную окупаемость, — заявил Владислав Васьков, директор компании "Гранула-СпецЦемент" по экономике.

В рамках бизнес-форума акимат Павлодарской области подписал несколько соглашений с крупными российскими компаниями. Помимо ООО "ЛМК — завод чугуна и стали" и ЗАО ИПК "Роснефтехим" это компании ООО "Спектопласт" и ООО "Компания Рона".

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