"Сын собаки". Мужчина подал в суд на женщину за оскорбление их общего сына

Уголовное дело было прекращено из-за истечения срока давности.

В Северном Казахстане состоялся необычный судебный процесс - мужчина обвинил женщину в оскорблении их общего сына, передает Zakon.kz.

Истец обратился в редакцию с желанием придать огласке свой опыт, так как считает, что это был показательный процесс.

- Насилие над детьми начинается с оскорбления, унижения достоинства, потом взрослые смотрят, никакой ответственности нет, дальше в ход идут ремень, скалка, пощечина, пинки-кулаки, и тоже как правило ответственности нет, потом степень насилия переходит в более страшный формат, вплоть до педофилии со стороны мужской части общества и убийства матерью собственных детей, как новорожденных младенцев, так и уже постарше. У взрослых нет ответственности за детей, никто их не привлекает, они не боятся понести ответственность за содеянное, потом если ребенок выживет в этих условиях, он выплеснет насилие в будущем дальше, на более слабом человеке, а потом на своем ребенке, и так это будет наворачиваться как снежный ком, - написал отец.

Он уверен, что должна быть 100%-ная нетерпимость к любым формам насилия на ребенком: психологическому, физическому.

Относительно самого уголовного дела, которое рассматривалось в Петропавловском городском суде Северо-Казахстанской области. Отец несовершеннолетнего обратился с жалобой в порядке частного обвинения по ст.131 ч. 2 УК РК в отношении матери ребенка. Также он требовал возмещение морального вреда в сумме 1 млн тенге.

Истец указал, что летом 2018 года ответчица публично оскорбила своего сына в неприличной форме: "иттің баласы".

Рассмотрев доводы, суд постановил уголовное дело, возбужденное по жалобе частного обвинения прекратить в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности (лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения уголовного проступка истек один год). Относительно иска, суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в сумме 300 тыс. тенге.

В апелляционной инстанции постановление оставили в силе.

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