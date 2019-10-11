Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Турции заявили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Военный погиб 10 октября.

Фото : rbk.ru11 октября 2019, 12:55

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что это произошло накануне при столкновении с "террористами Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов" (РПК-YPG). При этом число нейтрализованных противников достигло 277, добавил он.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране РПК и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну, атаке также подвергся Телль-Абъяд. После этого поступили сообщения о начале наземной части операции. В четверг боевые действия продолжились.

В Дамаске это расценивают как незаконное вторжение. Курды сообщили о десятках погибших и сотнях раненых. Ряд соседних государств, а также большинство стран — членов ЕС осудили действия Анкары и призвали избегать эскалации.

Сотрудничавшие с курдами американцы отвели свои вооружения из зоны конфликта. Их недавние союзники обвинили Вашингтон в нарушении договоренностей. В свою очередь, в Турции заявляют, что хотят покончить с террористической угрозой на своих рубежах, не могут "бесконечно содержать" миллионы сирийских беженцев и хотят открыть им путь домой.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты