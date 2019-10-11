Назначен новый прокурор Усть-Каменогорска

Им стал Серикжан Мырзалы.

Приказом генерального прокурора РК в прокуратуре Усть-Каменогорска произведены кадровые назначения, передает Zakon.kz со ссылкой на Прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

Прокурором областного центра стал старший советник юстиции Серикжан Мырзалы.

Серикжан Қуанышбекулы родился в 1979 году в селе Новая Шульба ВКО. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК и Карагандинский экономический университет.

Службу в надзорном ведомстве начал с прокурора отдела прокуратуры города Павлодара. Занимал должности прокурора отдела по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Павлодарской области, заместителя прокурора Иртышского района, заместителя прокурора Павлодарского района, начальника отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Павлодарской области.

В период с августа 2006 года по октябрь 2009 года работал в прокуратуре Южно-Казахстанской области. Затем был назначен начальником управления формирования правовой статистики КПСиСУ Генеральной прокуратуры.

С 2012 года трудился в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Агентстве РК по делам госслужбы и противодействию коррупции, после чего продолжил деятельность в органах прокуратуры.

До настоящего назначения занимал должность начальника управления надзора за законностью в учреждениях пенитенциарной системы Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.

Стаж правоохранительной службы - 24 года.

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