Сапарбаев обратился к врачам роддома в Атырау: Вы давали клятву Гиппократа

Вы не должны останавливать свою работу ни на минуту, нужно продолжать лечить людей и дальше.

Заместитель премьер-министра РК побывал в Атырауском областном перинатальном центре, где провел встречу с коллективом медицинского учреждения, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Бердибек Сапарбаев вместе с руководителями министерств социального блока находится с рабочей поездкой в Атырауской области. Первым объектом посещения стал областной перинатальный центр.

Сегодня в медучреждении работают 434 сотрудника, из них 62 врача и 215 человек среднего медперсонала. В Центре действует отделение гинекологии, родильный зал, консультативно-диагностическое отделение, отделение патологии новорожденных, дородовое отделение, отделение дневного стационара и послеродовое отделение, а также приемное и реабилитационное отделения.

Бердибек Сапарбаев обратился к руководителям областного управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиевой и департамента охраны общественного здоровья с просьбой объяснить причины роста младенческой смертности в регионе.

- Вопрос детской и материнской смертности в регионе сегодня у нас не сходит с повестки дня. Мы не можем сказать, что результаты совсем плачевные. Каждый квартал специалисты перинатального центра проходят обучение как у отечественных специалистов, так и у зарубежных медиков. К примеру, в июле текущего года 13 врачей-неонатологов прошли курс повышение квалификации в одном из медицинских центров г.Нур-Султан. Запланирована поездка врачей перинатального центра на профессиональное обучение в Литву. Только в этом году на обеспечение оборудованием центра было выделено около 600 миллионов тенге, - рассказала Аймурзиева.

В свою очередь Бердибек Сапарбаев поручил принять безотлагательные меры, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Вице-премьер обратился и к сотрудникам перинатального центра.

- Вы не должны останавливать свою работу ни на минуту, нужно продолжать лечить людей и дальше, вы же дали клятву Гиппократа. Мы вас просим, чтобы вы исполняли свои профессиональные обязанности добросовестно. Поручаю руководству Атырауской области взять под личный контроль ситуацию, которая сложилась в перинатальном центре. В частности, необходимо устранить имеющиеся недостатки в медицинском учреждении. Расследование же уголовного дела будет вестись согласно закону, никак не отразится на рабочем процессе, - обратился Бердибек Сапарбаев к медикам.

Вице-премьер поручил рассмотреть ответственность руководителя областного управления здравоохранения, а также Министерству здравоохранения принять меры к руководству департамента охраны общественного здоровья за отсутствие надлежащего контроля.

По информации областного управления здравоохранения, в сутки здесь на свет появляются в среднем 25 - 35 малышей, в день врачи проводят от 8 до 12 операций.

К слову, с января по октябрь число новорожденных в Атырауской области составило 12 403 ребенка, таким образом за последние два года рождаемость в регионе выросла на 500 детей.

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