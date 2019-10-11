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Рогов рассказал о преобразованиях в правовой сфере Казахстана

Также он проинформировал общественность о деятельности Фонда Елбасы.

Фото : presidentlibrary.kz11 октября 2019, 17:06

Заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Рогов Игорь Иванович принял участие в международной научно-практической конференции, сообщает пресс-служба Фонда.

Конференция на тему "Современные тенденции развития международного частного права" состоялась 9 октября в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации в Москве.

- В конференции принимали участие ведущие ученые Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, представители научного сообщества, преподаватели ведущих вузов страны, представители федеральных органов исполнительной власти, судьи арбитражных судов, судов общей юрисдикции, арбитры ведущих российских арбитражных учреждений, а также ученые из ближнего и дальнего зарубежья, - говорится в сообщении.

В ходе форума Рогов проинформировал международную юридическую общественность о деятельности Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы по пропаганде правовых знаний среди населения, содействию выполнения разработанной Первым Президентом Казахстана Н. Назарбаевым программы модернизации правовой системы Республики и дальнейшим преобразованиям в правовой сфере, осуществляемым новым руководством страны. Большой интерес у участников конференции вызвала также информация о работе Суда и арбитража Международного финансового центра "Астана", а также о деятельности недавно созданной Академии права МФЦА. Были высказаны пожелания установить более тесное сотрудничество с Фондом и Академией МФЦА.

Планируется освещение итогов конференции в "Журнале российского права" и "Журнале зарубежного законодательства и сравнительного правоведения".


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