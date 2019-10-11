Руководству футбольной команды "Кыран" вынесено предупреждение

Ранее владельцы клуба встретились с заместителем акима области и руководителями соответствующих управлений.

В акимате Туркестанской области обеспокоены сложившейся ситуацией в футбольной команде "Кыран". Футболисты уже семь месяцев не получают заработную плату. Напомним, футбольная команда "Кыран" три года назад перешла в доверительное управление гражданину А.Исабаеву сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба акима Туркестанcкой области.

Ранее владельцы клуба встретились с заместителем акима области и руководителями соответствующих управлений. На встрече стороны обсудили финансовые проблемы возникшие в клубе. Ознакомившись с положением футбольной команды, руководство региона подчеркнуло, что в первую очередь необходимо погасить задолженность перед спортсменами.

Вместе с тем, сегодня в Туркестане состоялась пресс-конференция с участием администрации футбольного клуба и представителями областного управления физической культуры и спорта, управления финансов и управления стратегии и экономического развития.

По данным областного управления финансов, доверенное лицо не выполнило условия договора. Выяснилось, что А. Исабаев без согласования с областным управлением физической культуры и спорта повышал заработную плату сотрудникам и неоднократно менял директоров.

Кроме того, выделенные в этом году 281 млн. тенге из областного бюджета, были использованы не по назначению. В частности, средства направили на создание еще одной команды при футбольном клубе "Кыран", для участия во второй лиге.

В результате выявленных нескольких нарушений, областное управление финансов направило уведомление руководителям футбольной команды "Кыран" о невыполнение условий договора. Имущество должно быть возвращено государству в течение 10 дней с момента расторжения договора. Если доверительный управляющий не согласен с этими требованиями, областное управление финансов оставляет за собой право обратиться в суд.

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