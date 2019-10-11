Альтернативные варианты представления налоговой отчетности вводит КГД

Нововведение призвано разгрузить поток налогоплательщиков.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает о запуске нового электронного сервиса ИС СОНО – "Открытый API-интерфейс для представления форм налоговой отчетности в электронном виде из бухгалтерских ERP-систем", сообщает Zakon.kz.

API-сервис по приему форм налоговой отчетности является альтернативным способом представления форм налоговой отчетности в ИС КГД МФ РК.

Данное нововведение призвано разгрузить поток налогоплательщиков, которые сдают налоговую отчетность посредством возможностей сайта www.kgd.gov.kz.

Для подключения ERP-систем к данному сервису необходимо заключить Соглашение по интеграции информационной системы налогоплательщика с ИС "Система обработки налоговй отчетности" (далее – Соглашение).

Проект Соглашения, а также описание форматов и схемы предоставляемого API-сервиса размещены на портале КГД МФ РК по адресу: api.service

Для получения справочной информации относительно использования нового электронного сервиса ИС СОНО, можно обращаться по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра – 1414.

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