Военнослужащий погиб на полигоне возле Арыси

Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственная группа.

11 октября из-за преждевременной детонации фрагмента боеприпаса на полигоне погиб военнослужащий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Трагедия произошла в ходе плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арыс).

- В результате старший группы, начальник инженерной службы войсковой части, майор Акишев А.С. получил ранения несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении Министерства обороны.

Согласно информации с места происшествия, работы проводились с соблюдением необходимых мер безопасности. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственная группа.

Данная ситуация не представляет угроз и рисков для жителей близлежащих населенных пунктов и находится под контролем.

Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким, а также оказывает им всю необходимую помощь.

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