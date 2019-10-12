Мама пропавшего парня: его напоили таблетками и похитили

Сбежать молодой мужчина смог, когда похитители заехали на заправочную станцию.

Александра Югова искали всем городом, тревогу забили родители. Фото молодого мужчины рассылали между собой неравнодушные шымкентцы, выкладывали группы в социальных сетях. Нашли парня случайные прохожие. Он жив, но, по словам матери, не очень здоров. Как рассказала Марина Югова, Александра накачали неизвестными таблетками. Об этом сообщает "Отырар", передает Zakon.kz.

Первый клич о помощи в социальных сетях разместили волонтеры. Александра Югова обнаружили в районе городского дендропарка, когда он шел вдоль дороги. Парня узнали как пропавшего и связались с его родными. Выяснилось, что Александра, по его словам, похитили.

- Я даже не могу сказать слов благодарности, потому что люди совершенно незнакомые. Я даже не ожидала, что люди откликнутся на нашу боль. Он сказал, что люди запихали его в машину, а там больше не знаю даже. Он сам немного в шоке, потому что они его напоили какими-то таблетками, говорит штук 20 таблеток выпил. Его сейчас откапывают, все анализы мы сдали, результаты получим через пару дней, - говорит Марина Югова, мама Александра.

Сбежать молодой мужчина смог, когда похитители заехали на заправочную станцию. Больше суток Александр, под палящим солнцем, шел в сторону города. Из-за этого сильно обгорел. Подробности похищения сейчас выясняет местная полиция.

- Мы приняли заявление от Марины Юговой по поводу пропажи 25-летнего Александра Югова. Все меры для его поиска были предприняты. Мужчина нашелся, если он подаст заявление на похищение, то будет проводиться расследование, - говорит Даулеткерей Усипбаев, оперуполномоченный Управления криминальной полиции Департамента полиции Шымкента.

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