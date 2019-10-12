"Сами виноваты". Пользователи Сети обрушились с критикой на семью Заворотнюк

Семья артистки выступила с публичным обращением.

Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание и выступила с публичным обращением. Публикацию родные актрисы опубликовали в Instagram, передает Zakon.kz.

В публикации были указаны опровержения на некоторые сообщения из СМИ, а также показаны фотографии преследующих родных папарацци.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасия находится в состоянии сопора (больной не реагирует на окружающую обстановку, не отвечает на вопросы). По этому поводу родные дали опровержение.

- Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением, - говорится в обращении семьи.

Также родные заявили, что не готовы к визитам непрошеных гостей, и считают недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека.

- Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда! - говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) 11 Окт 2019 в 7:41 PDT

Под публикацией фанаты артистки выразили поддержку словам родных. Однако некоторые из них выразили недоумение столь долгим молчанием.

"Правду скажите и все! А скрывать все от людей о любимой актрисе вот это ужасно, а не ваше СМИ! Сами виноваты! Люди должны знать! Или вы цену себе набиваете этим молчанием", "Дак скажите, что правда? Неужели нравится, что придумывают сплетни?", "И сказали только тогда, когда подписчиков добавилось аж 200 тысяч, а до этого сказать нельзя было?", - говорится в комментариях.

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