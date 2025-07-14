Невестка Королёвой показала косметичку певицы: подписчики обрушились с критикой

Российская певица Наташа Королёва проводит время с сыном Архипом и его женой Мелиссой. Судя по всему, артистка нашла общий язык с невесткой, сообщает Zakon.kz.

Выходные звездная семья провела в парке-отеле во Владимирской области. Королёва щедро делится с подписчиками не только обзорами отеля, но и решила показать обзор совсем личного – своей косметички. А сделать его она доверила невестке.





"По вашим просьбам! Косметичка! Попросила Мелиссу сделать обзор для вас", – подписала Наташа Королёва видео в Instagram.

Подписчики артистки, обсуждая обзор, разделились на несколько лагерей. Кто-то продолжает акцентировать внимание на недостатках Мелиссы:

Что с дикцией у этой дЭвушки.

Хотела послушать обзор, но не смогла слышать кортавый голос Мелиссы.

К лагапеду чеши пффффф.

Что с дикцией?

Другие комментаторы восхитились отношением Королёвой к Мелиссе, отметив, что они обе умницы и красавицы:

Наташа – потрясающая свекровь! Дочь приобрела, потому что мудрая! Счастья вам, девочки.

– Классные девочки, ОБЕ!

Вы замечательная мамочка.

Приятная девушка. А Наташа – мудрая мама и свекровь, выбор сына приняла и помогает молодым.

– Хорошая девочка, приятная. Наташа – лучшая свекровь.

Ну не выговаривает человек букву "р" и что, что тут странного, люди вообще без такта. А косметичка – огонь, очень интересный обзор.

Ну и нашлись ценители прекрасного, которые не оценили вид содержимого косметички певицы:

Почему так неопрятно? Можно же влажной салфеткой аккуратно все протереть. А то потом такими грязными руками можно одежду испачкать.

Иногда хотя бы протирайте косметику, чтобы чисто было, когда открываете. Ну приятнее же пользоваться, когда не в пятнах и разводах.

Почистить могла бы перед тем, как показывать.

Почему грязное все?

У невестки Наташи Королёвой Мелиссы Глушко неправильно срослась челюсть после неудачного падения. Спустя некоторое время после свадьбы она перенесла операцию по исправлению ситуации.