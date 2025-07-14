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Культура и шоу-бизнес

Невестка Королёвой показала косметичку певицы: подписчики обрушились с критикой

российская певица Наташа Королева и ее невестка Мелисса Глушко, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 10:14 Фото: Instagram/melissa_foxs_
Российская певица Наташа Королёва проводит время с сыном Архипом и его женой Мелиссой. Судя по всему, артистка нашла общий язык с невесткой, сообщает Zakon.kz.

Выходные звездная семья провела в парке-отеле во Владимирской области. Королёва щедро делится с подписчиками не только обзорами отеля, но и решила показать обзор совсем личного – своей косметички. А сделать его она доверила невестке.


"По вашим просьбам! Косметичка! Попросила Мелиссу сделать обзор для вас", – подписала Наташа Королёва видео в Instagram.

Подписчики артистки, обсуждая обзор, разделились на несколько лагерей. Кто-то продолжает акцентировать внимание на недостатках Мелиссы:

  • Что с дикцией у этой дЭвушки.
  • Хотела послушать обзор, но не смогла слышать кортавый голос Мелиссы.
  • К лагапеду чеши пффффф.
  • Что с дикцией?

Другие комментаторы восхитились отношением Королёвой к Мелиссе, отметив, что они обе умницы и красавицы:

  • Наташа  потрясающая свекровь! Дочь приобрела, потому что мудрая! Счастья вам, девочки.
  • Классные девочки, ОБЕ!
  • Вы замечательная мамочка.
  • Приятная девушка. А Наташа  мудрая мама и свекровь, выбор сына приняла и помогает молодым.
  • Хорошая девочка, приятная. Наташа – лучшая свекровь.
  • Ну не выговаривает человек букву "р" и что, что тут странного, люди вообще без такта. А косметичка  огонь, очень интересный обзор.

Ну и нашлись ценители прекрасного, которые не оценили вид содержимого косметички певицы:

  • Почему так неопрятно? Можно же влажной салфеткой аккуратно все протереть. А то потом такими грязными руками можно одежду испачкать.
  • Иногда хотя бы протирайте косметику, чтобы чисто было, когда открываете. Ну приятнее же пользоваться, когда не в пятнах и разводах.
  • Почистить могла бы перед тем, как показывать.
  • Почему грязное все?

У невестки Наташи Королёвой Мелиссы Глушко неправильно срослась челюсть после неудачного падения. Спустя некоторое время после свадьбы она перенесла операцию по исправлению ситуации.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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