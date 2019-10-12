Канат Сарсембаев назначен ответсекретарем МОН РК

Арын Орсариев освобожден от должности.

Распоряжением Главы государства Сарсембаев Канат Маратович назначен ответственным секретарем Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Арын Орсариев освобожден от должности ответственного секретаря ведомства.

Сарсембаев Канат Маратович родился 10 июня 1978 года в Чимкенте.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский Государственный Университет им. аль-Фараби (2000)

Специальность "Международное право"

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат юридических наук, диссертация на тему "Международно-правовое регулирование движения капитала в условиях экстерриториальности мировых финансовых кризисов" (2007)

Трудовой стаж:

· Специалист Министерства государственных доходов РК (2000-2002);

· Старший, главный эксперт Государственно-правового управления Администрации Президента РК (2002-2005);

· Заведующий отделом правовой экспертизы Аппарата Конституционного Совета РК (2005-2011);

· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (06.2011-24.11.2015);

· Аким Узункольского района Костанайской области (24.11.2015-10.2017);

· Руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области (с 10.2017)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медали: "Ерен енбегі үшін", юбилейная медаль "10 лет Конституции", "10 лет Парламенту РК"

Научные, литературные труды, публикации:

· Автор свыше 30 трудов в сфере внутригосударственного и международного права, в том числе, учебника для вузов "Международное право", учебного пособия "Права человека"

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