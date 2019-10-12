В ЗКО прибыл заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев

На встрече с жителями министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов дал разъяснения по вопросам назначения АСП.

Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочего визита в ЗКО побывал в селе Дарьинское. Правительственная группа ознакомилась с деятельностью центра оказания социальной помощи, передает Zakon.kz.

Отметим, центр оказания социальной помощи был открыт в июне 2019 года. Здесь 38 опекаемым инвалидам оказывается помощь в 8 направлениях. В центре трудятся более 50 человек, в числе которых имеются дефектолог, психолог, психиатр, терапевт, библиотекарь, культурный организатор.

Затем в Доме культуры села Дарьинское состоялся актив в рамках Послания Президента. На встрече с жителями министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов дал разъяснения по вопросам назначения АСП.

По словам министра, по всей стране свыше 400 тысяч семей, то есть около 2 млн человек получают социальную помощь в новом формате.

- 60% из 1 млн 300 тысяч детей, получающих АСП, из многодетных семей. В получении АСП в основном нуждаются семьи данной категории. В следующем году АСП будет назначена всем семьям, имеющим 4 и более детей, в размере 11 тысяч тенге на каждого ребенка. Для детей с минимальным доходом будет оказана гарантированная помощь в виде социальной карты - сертификата, - сказал министр.

Также в ходе актива заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопросы жителей, рассказал о проводимой работе в социальной сфере.

- В настоящее время решение актуальных проблем, волнующих население, - на особом контроле. С момента обретения Независимости уделяется особое внимание на улучшение благосостояния населения. В текущем году 40% бюджетных средств направлена на социальную сферу. Но мы должны определить грани нужды и иждивенчества. АСП выплачивается в целях поддержки малоимущих семей. Далее будем заниматься трудоустройством граждан.

Мы должны воспитать образованное поколение. Елбасы и Глава государства дали поручение о поднятии статуса учителей. В связи с этим проект нового закона находится в обсуждении в Парламенте. Права учителей будут защищены. Необходимо усилить и ответственность врачей. В связи с этим планируем поднять заработную плату медицинских работников. Приложим все усилия для выполнения задач, вытекающих из Послания Президента. В этом году на социальную сферу было направлено 146 млрд тенге. Данный показатель, по сравнению с прошлым годом, увеличен в 9 раз. Намечаются положительные сдвиги по оформлению АСП. Но, есть некоторые граждане, которые не хотят работать, а получать пособия, так нельзя, - отметил Бердибек Сапарбаев.

В ходе встречи с населением заместитель премьер-министра также рассказал о приоритетных направлениях сфер культуры, образования, здравоохранения, пенсионной системы и социальных выплат.

Аким области Гали Искалиев отметил, что будут приложены все силы для выполнения задач, поставленных Президентом, и решения проблем, поднятых населением на встрече.

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