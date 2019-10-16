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На каком месте Казахстан в рейтинге самых безопасных стран для женщин

Среди стран СНГ на первом месте находится Беларусь (38-я позиция), Россия заняла 51 место.

Фото : Pixabay16 октября 2019, 07:05

Казахстан занял 43-е место в рейтинге самых безопасных стран для женщин, передает Zakon.kz со ссылкой на National Geographic.

На первом месте находится Норвегия. Вслед за ней идут Швейцария, Финляндия, Дания, Исландия, Австрия, Великобритания, Люксембург, Швеция и Нидерланды. США расположились на 19 строчке.

Среди стран СНГ на первом месте находится Беларусь (38-я позиция), Россия заняла 51 место.

Три последние строчки рейтинга из 167 стран заняли Сирия, Афганистан и Йемен.

Рейтинг Women, Peace, and Security Index составляется ежегодно с 2017 года. При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как доступ к образованию, трудоустройство, безопасность в ночное время, дискриминация по половому признаку и другие.


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