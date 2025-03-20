Казахстан занял первое место в рейтинге по индексу счастья среди стран СНГ

В рейтинге World Happiness Report Казахстан занял 43-е место, став первым среди стран СНГ. Подробнее в материале Zakon.kz.

Во Всемирном докладе о счастье (World Happiness Report), опубликованном 20 марта, Казахстан занял 43-е место среди 147 стран. Это лучший показатель по СНГ.

К примеру, Россия в рейтинге заняла только 66-е место, Узбекистан – 53-е место, а Кыргызстан оказался на 75-й строчке.

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Самой счастливой страной в рейтинге стала Финляндия – 1-е место, за ней расположились Дания и Исландия. Последнюю строчку занял Афганистан.

Фото: World Happiness Report

В документе отмечается, что в этом году в двадцатку лучших вошли также две страны из Латинской Америки (Коста-Рика на 6-м месте и Мексика на 10-м месте) и одна из стран Ближнего Востока (Израиль на 8-м месте).

Доклад о счастье публикуется ежегодно, начиная с 2012 года. В этом году он приурочен к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта. При составлении рейтинга рассматривались такие показатели, как: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, чувство свободы для принятия ключевых жизненных решений, восприятие коррупции в правительстве и бизнесе.