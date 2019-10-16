Нетрадиционные культы становятся прибежищем для людей, выбитых из жизненной колеи – эксперт

Тенденция роста религиозных настроений на всем пространстве СНГ уже давно стала очевидной.

Предлагаем вашему вниманию цикл интервью кандидата философских наук, доцента, профессора кафедры социальных дисциплин Алматинского университета энергетики и связи, члена Информационно-разъяснительной группы акимата г. Алматы Заремы Абдуллиной на тему "Нетрадиционные религиозные культы: опасность и основные способы воздействия на личность". Они посвящены истории возникновения нетрадиционных религиозных культов, типологии данных образований и методам обработки, используемым в этих сектах. Сегодня Zakon.kz публикует первую часть.

- Зарема Альфредовна, насколько, по-вашему, угрожают Казахстану радикальные исламские организации?

- В связи с вашим вопросом вспомнила вот что. Как-то на пресс-конференции в Алматы был распространен доклад "Центральная Азия-2020: взгляд изнутри". Доклад был создан по итогам экспертного обсуждения интеллектуального клуба "Алатау", в котором приняли участие ведущие политологи и аналитики Казахстана, России и специалисты из стран Центральной Азии. По мнению экспертов, на волне увеличения сторонников исламского фундаментализма в странах региона может сформироваться политическая организация — оппозиция правящим режимам. Имея под собой прочную социальную базу и поддержку из других стран, радикальные исламские организации могут вступить в открытое противостояние с действующими режимами. В документе подчеркнуто, что наибольшую угрозу исламизация представляет для Казахстана и Кыргызстана, где у населения низкий уровень религиозных знаний и отсутствует иммунитет к фанатизму.

После развала СССР, в связи с произошедшей ломкой жизненных стереотипов, не востребованностью личности, отсутствием других возможностей самореализации, отсутствием работы, разрушением института семьи (нарушение нормального семейного микроклимата), способствовало возникновению ситуации, предрасполагающей личность к поискам психологического комфорта в системе нетрадиционных религий. Спасительным островком выглядят как раз различные религиозные движения.

- Почему? Как им удается завоевывать доверие граждан, чем они их привлекают?

- В деструктивных религиозных течениях обычно царит особая атмосфера взаимной любви и доверия. Как правило, все новые культовые образования первоначально декларируют общечеловеческие позитивные ценности, в чем и состоит их главная привлекательность. Они известны многочисленными судебными процессами в связи с нанесением психического и физического ущерба адептам. Тоталитарные культовые организации претендуют на роль заменителей традиционных религий в связи с чем они предлагают свою псевдоэзотерическую концепцию всего происходящего в мире и претендуют на право определять истинность того или иного события.

Каждая такая группа имеет свою символику, свою ритуалистику, свой свод нравственных правил, свою систему наказаний и поощрений. Тенденция роста религиозных настроений на всем пространстве СНГ уже давно стала очевидной. Причем, на территории среднеазиатских государств достаточно активно распространяются не только исламские фундаменталистские течения, но и несвойственные традиционному менталитету восточного человека католические и протестантские, а также ряд других. Толерантное отношение казахстанцев к различным взглядам и вероучениям в данном случае, на мой взгляд, автора, может сыграть с нами злую шутку.

- Расскажите, пожалуйста, историю возникновения нетрадиционных религиозных культов, основные типы и методы обработки.

- Но попутно хочу заметить, что, с одной стороны, фундаментализм присутствует в каждой религиозной системе, а, с другой, именно такие настроения зачастую приводят к появлению новых пророков, несущих "свет истины". Разумеется, мы проводим достаточно четкую грань между фундаментализмом в любой мировой или национальной религии и сектами, претендующими на роль нового учения о спасении.

Нельзя также забывать и о том, что невысокий уровень религиозной культуры граждан Казахстана не позволяет зачастую провести грань между известным и общепризнанным вероучением и сектантскими взглядами, что усиливает опасность расшатывания духовных и интеллектуальных традиций казахстанского общества новыми "мессиями", независимо от того, от какой религиозной системы откололось это направление.

Итак, "нетрадиционные культы", "религии Нового века", "альтернативные культы", "молодежные религии" - этими терминами обозначают ряд религиозных явлений, получивших распространение в Европе и США в 60-70-е годы ХХ в. Эти годы характеризуются кризисом традиционных, исторически сложившихся форм религиозного сознания, и, прежде всего, христианства, являвшегося существенным элементом западноевропейской и американской систем ценностей. Органически вписанные в социальные структуры, традиционные религии оказались "ответственными" за социальные недуги. Разочарование в официальных ценностях потребительского, технократического общества, чувство одиночества, бесцельность жизни – все это явилось социально – психологическим фактором поиска новой системы ценностей, новой "науки жизни". Лидеры новых движений чутко реагировали на перепады в общественных настроениях, резко обличали пороки "греховного" мира, рекламировали себя в качестве уникальных спасителей, глашатаев высшей мудрости и морали.

- Кто является последователями нетрадиционных культов?

- В основном молодежь из среднего класса, без образования, материально обеспеченная, но с нарушенными социальными связями. Кроме разочаровавшихся участников различных форм социального протеста, "нетрадиционные культы" становятся прибежищем для людей, выбитых из привычной жизненной колеи. В религиях "нового века" их манила твердая организация, жесткие нравственные и поведенческие правила жизни, авторитаризм лидера, претендующего на роль духовного пастыря.

"Нетрадиционные культы" на территории Казахстана в основном появились в последнее время, в результате деятельности зарубежных миссионеров. Они привлекают к себе внимание неординарностью своих вероучений и небезуспешной работой с представителями интеллигенции. Основные причины ухода людей в секты лежат в социально-экономической сфере - кризис экономики, безработица, низкий уровень жизни, смена ценностей и т.д, а также психологической (безысходность, личные невзгоды и т.д.).

- Какие бы характерные особенности нетрадиционных религий вы бы выделили?

- Их много. Первое - во главе стоит харизматический лидер, уверяющий, что он является живым Богом или же его посланником. Второе - лидер создает особую "семью" или коммуну, в которой его называют "отцом". Нередко вступающие в нее принимают новые имена. Третье - лидер устанавливает обязательные для всех абсолютные правила поведения, но вовсе не обязательно следует им сам. Четвертое - группа придерживается катастрофически-апокалипсического взгляда на мир. Члены организации часто отказываются от своего имущества, меняют место жительства. Пятое - используется определенная техника контроля за поведением обращенных, обычно предполагающая изоляцию от внешнего мира. Шестое - культ в этих организациях предпочтительно коллективный, используется "техника" психического манипулирования, психотерапия. Особое внимание уделяется новообращенным, их адаптации к группе. Седьмое - нетрадиционные религии действуют как мощные межнациональные корпорации, занимаются крупным бизнесом, имеют филиалы во многих странах мира. Восьмое - для нетрадиционных культов характерна оппозиционность к официальным ценностям и идеалам и к отстаивающим их церковным организациям.

(Продолжение следует)

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