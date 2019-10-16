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Хотел защитить ислам. Афганец получил 26 лет тюрьмы за нападение на туристов

Медицинская экспертиза предположила наличие психических расстройств у обвиняемого.

Фото : rus.azattyq.org16 октября 2019, 10:35

В Нидерландах суд приговорил гражданина Афганистана к 26 годам заключения за нападение на туристов из США. Суд также обязал афганца выплатить более двух миллионов евро компенсации его жертвам, сообщает Радио Азаттык.

Нападавшего возмутил местный конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. В августе 2018 года он приехал из Германии в Амстердам, где прямо на вокзале ранил ножом двух человек. Один из них теперь парализован.

Сайт NL Times называет 20-летнего обвиняемого Джавед С. Полиция ранее заявляла о его "террористических мотивах". Сам обвиняемый признал вину после ареста. Он заявил, что хотел защитить ислам от "нечестных и жестоких людей". При этом своей ошибкой он назвал то, что ранил туристов, а не местных жителей.

Медицинская экспертиза предположила наличие психических расстройств у обвиняемого, однако так и не пришла к заключению.

Ранее по запросу нидерландской стороны правоохранительные органы Германии обыскали место жительства афганца в Германии. По информации МВД, он не представлял потенциальную угрозу для общественной безопасности. В декабре суд в Германии отклонил просьбу обвиняемого о предоставлении убежища.

В сообщении суда говорилось, что афганец не подвергался политическим преследованиям на родине и ему там ничто не угрожает.


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