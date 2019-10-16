Как часто алматинцы хотят сменить пол и почему не всем это удается

Были лишь единичные случаи, когда не давалось разрешение на проведение операции по смене пола.

В последние годы во многих мировых странах становятся все более популярны операции по смене пола. Желание женщины превратиться в мужчину или наоборот уже не считается чем-то предосудительным и закреплено на законодательном уровне практически во всех развитых государствах. В том числе и в Казахстане. Но, чтобы получить официальное разрешение на подобное хирургическое вмешательство, в нашей стране требуется разрешение психиатра. Чем это обосновано и насколько часто алматинцы обращаются с подобной проблемой к специалистам, в беседе с журналистом Zakon.kz рассказала заместитель директора ЦПЗ Алматы Жанна Сабиргалиева.

- Как часто к вам обращаются казахстанцы желающие сменить пол?

- Лично в моей практике в последние годы подобные обращения хотя и увеличились, но все же не в прогрессирующем значении. То есть они есть, но в единичных случаях – примерно 1-2 за год. Но к нам обращаются только алматинцы, потому, что в других регионах РК тоже есть Центры психического здоровья, и эти люди там проходят освидетельствование либо консультирование.

- Кто чаще обращается – мужчины или женщины?

- Чаще обращаются мужчины, которые хотят сменить пол. Они объясняют это тем, что больше не могут жить в мужском теле, так как комфортнее ощущают себя в теле женщины. При этом стоит отметить, что, как правило, это очень высокоинтеллектуальные люди, которые хорошо разбираются в искусстве, прекрасно знают положения законодательства и готовы отстаивать свою точку зрения. В основном это люди творческих профессий и их привлекает все то, что связано с индустрией красоты. То есть среди них практически не встречается представителей рабочих профессий и в большинстве случаев они работают мастерами-стилистами, парикмахерами и т.п.

Например, в моей практике был случай, когда молодой человек обратился за консультацией по показаниям к операции по смене пола и объяснил это тем, что практически с раннего возраста испытывал тягу именно к красивым женским одеждам. С детства он примерял платья своих сестер, внимательно наблюдал, как они наносят макияж, и в последующим, став старше, он никак не отожествлял себя с какими-то мужскими профессиями, со всем тем, что традиционно связывают с мужскими навыками и умениями. И вся его последующая деятельность, вся его жизненная линия были направлены лишь на то, чтобы достигнув совершеннолетия, заработать определенную сумму денег, чтобы в последующем сменить пол. Именно оперативным путем и именно на законодательном уровне. Чтобы уже на законных основаниях официально стать представителем женского пола.

- То есть это все же можно рассматривать как определенное психическое отклонение от нормы?

- Наша физиология самой природой создана так, что мальчики должны оставаться мальчиками, которые потом вырастают мужчинами. А женщине, как говорится, уготована своя судьба. И когда все это меняется местами, происходит определенный дисбаланс в природе. Поэтому, конечно, считать это явление нормальным и физиологичным даже в наш XXI век, я думаю, нельзя. Я считаю, что здесь все-таки есть определенные отклонения психики, которые берут начало и в раннем возрасте, когда такие дети испытывают определенные стрессовые ситуации. Это, как правило, разводы родителей, чрезмерно тираническое воспитание, может быть, даже жестокое отношение родителей к своим детям. Но в любом случае, когда мы подробно начинаем разбираться с причинами желания сменить пол, то выясняется, что истоки нужно искать в раннем детстве.

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- А не может ли это просто быть данью моде, желанием быть в тренде? Ведь сейчас во многих западных, да и восточных странах на законодательном уровне популяризируется гендерная свобода, снижается возраст, при котором можно изменить пол и т.д.?

- На мой взгляд, дань моде это, например, надеть рваные джинсы, постричься наголо или покрасить волосы в необычный цвет. Но, что касается физиологических процессов, я не думаю, что парень или девушка, только ради того, чтобы быть в тренде, будет любить человека своего пола. Поэтому, я считаю, что это не просто дань моде. Все это гораздо глубже нужно рассматривать.

- Какие вообще должны быть психиатрические показания для проведения такой операции, и были ли случаи, когда вы отказывали?

- Конечно, основным показанием для отказа в подобном оперативном вмешательстве является наличие острого психотического состояния, выраженного психического расстройства. Но лично в моей практике были лишь единичные случаи, когда не давалось разрешение на проведение операции по смене пола. А были такие моменты, когда мы давали человеку время подумать и еще раз все тщательно взвесить. При этом мы привлекали психологов и психотерапевтов, которые оказывали этому человеку психологическую и психотерапевтическую поддержку. Но все же в большинстве случаев, когда общее состояние организма позволяет провести подобное оперативное вмешательство, мы не отказываем в поведении операции, дабы не ущемить права этих граждан. Ведь согласно законодательству они имеют полное право сменить пол.

Хотя, конечно, бывали случаи, когда мы отказывали в оперативном вмешательстве именно потому, что это желание было следствием определенной психической патологии. И это квалифицировалось уже как состояние, которое близко к психическому расстройству. И, конечно, в этих случаях мы подключаем специалистов. Прежде всего, этим людям оказывалась психологическая поддержка и психотерапевтическая помощь, но и при необходимости назначалось и медикаментозное лечение. И могу с уверенностью сказать, что такое комплексное лечение помогает. Но повторюсь, оно назначается лишь в случаях, когда желание сменить пол появляется именно в виду наличия психического расстройства.

- Правда ли, что по законам нашей страны, чтобы провести операцию по смене пола и поменять документы, должен быть официально поставлен диагноз "транссексуализм"? Что это за диагноз, и насколько он распространен?

- Такой диагноз действительно существует в международной классификации болезней и имеет свой шифр. Он относится к половым перверсиям. То есть такое поведение человека расценивается, как расстройство сексуального предпочтения или расстройство половой идентификации. В нашей стране этот диагноз имеет место быть, но все же скажем так, в малом количестве. Он довольно редко встречается, и соответственно мы редко его выставляем.

- Согласно действующему законодательству РК проводить операцию по смене пола разрешается с 21 года. Однако сейчас в некоторых западных странах все чаще звучит инициатива снизить возрастной порог. Да и в Казахстане тоже уже не раз звучали призывы снизить возраст хотя бы до 18 лет. Как вы относитесь к подобной идее?

- Я отношусь к этому отрицательно. В 18-летнем возрасте человек еще не достиг своего психического и физического совершенства. То есть это юноша с еще незрелой психикой и психологией. Поэтому, я считаю, что человеку все же нужно полностью достичь полового созревания. Так сказать полового совершеннолетия, когда он может уже осознанно принимать решения. А до 21 года, я считаю, давать человеку принимать такое поистине судьбоносное решение еще рано. Напротив, я думаю, ему следует оказать поддержку в принятии правильного решения и работать с ним совместными усилиями, с привлечением родителей, психологов и психотерапевтов.

Владимир Демидов

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