Почему не удалось оградить учителей от "несвойственных" функций и как это хотят исправить

Защитить права педагогов намерены в Казахстане, запретив нагружать их "несвойственными обязанностями" под угрозой штрафов для руководства, пишет Zakon.kz. Такой запрет де-юре есть и сейчас, но за нарушение "грозит" лишь предупреждение, что "не оказывает должного превентивного эффекта".

В Мажилис внесен для рассмотрения проект закона "О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога". Поправки предусматривают серьезную ответственность для тех руководящих работников в сфере образования, которые, неверно понимая свои полномочия, привлекают педагогов к труду, никак не связанному с исполнением профессиональных обязанностей. Или истребуют лишние, никому не нужные отчеты.

Но поскольку такого рода поправки предлагаются уже не первый раз, требуется предыстория.

Вообще, так повелось издавна: привлекать учителей на помощь в проведении разного рода "мероприятий". Практиковалось, во всяком случае, когда автор этих строк еще учился в школе, а было это, на секундочку, в СССР. С тех пор произошли тектонические сдвиги во всех сферах, но на учителей, как и раньше, вешают "общественную нагрузку".

Точнее, так: уже шесть лет это законом прямо запрещено, но правила все равно нарушаются. Напомним, каким законом и что именно запрещено. Поправками "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя", которые вступили в силу с 11 января 2020 года, в статью 409 КОАП внесена часть 7-3, не допускающая помимо прочего:

привлечения педагога к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

истребования у педагога отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством РК в области образования;

привлечения педагога государственной организации среднего образования при осуществлении им профессиональной деятельности к проведению мероприятий негосударственных организаций.

Но поскольку за нарушение данных требований предусмотрено лишь предупреждение, то, цитируем авторов уже поправок нынешних, предложенных в 2026 году, это "не оказывает должного превентивного эффекта и не препятствует повторным нарушениям.

На практике педагоги продолжают привлекаться к несвойственным обязанностям, подвергаться административному давлению и необоснованным требованиям".

Итак, что предлагается изменить в формулировке части 7-3 статьи 409 КОАП для достижения "превентивного эффекта"?

Во-первых, расширяют понимание "несвойственных обязанностей". За этими словами теперь значится "привлечение педагога к выполнению функций и (или) видам работ, проведению мероприятий, не связанных с профессиональными обязанностями и (или) образовательной деятельностью".

То же касается и многочисленных незаконных отчетов. А именно нельзя требовать от педагога не только отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством РК в области образования, но также "возложения обязанности по ведению документов в двух форматах одновременно (бумажный и электронный)".

А во-вторых, существенно усиливается ответственность за нарушение этих правил. Вместо предупреждения предлагается взыскивать штраф:

на должностных лиц – в размере 10 МРП, т.е. 43 250 тенге;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – 60 МРП, т.е. 259 500 тенге (МРП в 2026 году равен 4 325 тенге).

Еще одни поправки за несколько лет, направленные на защиту прав педагогов, должны, наконец, помочь добиться цели. Как говорится, повторение – мать учения.