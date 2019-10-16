Певица Say Mo заявила, что больше не будет выступать в Актау

Во время мероприятия произошел очень неприятный случай.

Певица Say Mo (Молдир Есенбек) в своем Instagram поделилась негативными впечатлениями о гастролях в Актау, передает Zakon.kz.

Она сообщила, что во время мероприятия произошел очень неприятный случай.

⠀



- Во-первых, Я никогда не позволю в свой адрес хамить, тем более каким-то непонятным людям! - написала Молдир Есенбек.

Далее она рассказала, что организаторы попросили сфотографироваться с детьми. Якобы выход на сцену в 00.00, и будет уже поздно, детям надо домой.

⠀

- Я конечно же согласилась - без проблем! После, зашла в гримерку, сфоталась со всеми малышами (которым, кстати, на тот момент пора было уже домой, как родители говорили, но оказалось, что нет). В итоге, все сидели в гримерной, было примерно 15 человек. Представляете? 15! Я подумала: "ну ок, уже почти 00:00, ща выходить на сцену", дальше сидела и разговаривала по телефону. И тут подходит какое-то быдло и говорит мне: "Слушай, ты! Можешь выйти из телефона и наконец-то пообщаться с нами? - написала певица.

Как оказалось, обращающийся - хозяин заведения.

- Я - артист, а не клоун! Я пришла петь песни на сцене, а не развлекать вас и ваших детей в гримерной. В общем, эти организаторы, слава богу, теперь в черном списке, так же как и организаторы первого выступления в Актау! C первыми происходили, опять же, какие-то непонятные движняки. Кстати, они до сих пор не выплатили остаток гонорара... ... Спасибо, Актау! Больше в вашем прекрасном городе я выступать не буду, - заключила певица.

Алматинка Молдир Есенбек, более известная как Say Mo, участвовала в российском телепроекте "Песни на ТНТ" в команде Тимати. В финал проекта ей не удалось выйти. В дальнейшем она объявила о нежелании в дальнейшем сотрудничать с российским лэйблом Тимати Black star.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!