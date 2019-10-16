Певица Say Mo заявила, что больше не будет выступать в Актау
Во время мероприятия произошел очень неприятный случай.
Певица Say Mo (Молдир Есенбек) в своем Instagram поделилась негативными впечатлениями о гастролях в Актау, передает Zakon.kz.
Она сообщила, что во время мероприятия произошел очень неприятный случай.
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- Во-первых, Я никогда не позволю в свой адрес хамить, тем более каким-то непонятным людям! - написала Молдир Есенбек.
Далее она рассказала, что организаторы попросили сфотографироваться с детьми. Якобы выход на сцену в 00.00, и будет уже поздно, детям надо домой.
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- Я конечно же согласилась - без проблем! После, зашла в гримерку, сфоталась со всеми малышами (которым, кстати, на тот момент пора было уже домой, как родители говорили, но оказалось, что нет). В итоге, все сидели в гримерной, было примерно 15 человек. Представляете? 15! Я подумала: "ну ок, уже почти 00:00, ща выходить на сцену", дальше сидела и разговаривала по телефону. И тут подходит какое-то быдло и говорит мне: "Слушай, ты! Можешь выйти из телефона и наконец-то пообщаться с нами? - написала певица.
Как оказалось, обращающийся - хозяин заведения.
- Я - артист, а не клоун! Я пришла петь песни на сцене, а не развлекать вас и ваших детей в гримерной. В общем, эти организаторы, слава богу, теперь в черном списке, так же как и организаторы первого выступления в Актау! C первыми происходили, опять же, какие-то непонятные движняки. Кстати, они до сих пор не выплатили остаток гонорара... ... Спасибо, Актау! Больше в вашем прекрасном городе я выступать не буду, - заключила певица.
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Друзья, вчера я во второй раз выступала в прекрасном городе Актау. Спасибо всем тем, кто пришел! К сожалению, во время мероприятия произошел очень неприятный случай. ⠀ Во-первых, Я никогда не позволю в свой адрес хамить, тем более каким-то непонятным людям! Расскажу. Когда меня собирали на выступление (в номере) подошел мой менеджер: «Организаторы СКАЗАЛИ, что твой выход в 00:00, и они попросили сфотографироваться с детьми», мол, будет уже поздно, и детям надо домой. ⠀ Я конечно же согласилась - без проблем!???????? ⠀ После, зашла в гримерку, сфоталась со ВСЕМИ малышами (которым, кстати, на тот момент пора было уже домой, как родители говорили, но оказалось, что нет????). ⠀ В итоге, все сидели в гримерной, было примерно 15 человек. Представляете? 15!????????♀️ Я подумала: «ну ок, уже почти 00:00, ща выходить на сцену», дальше сидела и разговаривала по телефону. И тут подходит какое-то быдло и говорит мне: «Слушай, ты! Можешь выйти с телефона и наконец-то пообщаться с нами?». Кхм, простите, что блять?!???? Я реально не поняла и спросила: «что?», чтобы понять мне ли адресовано такое хамское обращение. Он ещё раз повторил мне то же (и + добавил, что хозяин заведения), но уже с таким лицом, будто я отрезала ему яйца. И пошла жара... ⠀ Короче, если я раз пошла к вам на встречу, то не надо наглеть!☝ И сидеть в «моей» гримерке и указывать что «мне» делать.. НЕТ! НЕ ПОЗВОЛЮ! НИКОГДА! ⠀ Во-вторых, Я - артист, а не клоун! Я пришла петь песни на СЦЕНЕ, а не развлекать вас и ваших детей в ГРИМЕРНОЙ. ⠀ В общем, эти организаторы, слава богу, теперь в ЧЁРНОМ СПИСКЕ, так же как и организаторы первого выступлаения в Актау! Смешно)))) ⠀ C первыми происходили, опять же, какие-то непонятные движняки. Кстати, они до сих пор не выплатили остаток гонорара????????♀️???? Бог с вами! Как говорится «САДАҚА».???? ⠀ Спасибо организаторам концертов в «Tree of life» (Еркебулан и Сабыр) и «Sheffchenko» – вы молодцы! Но больше так не делайте.✊ ⠀ Спасибо, Актау! Больше в вашем прекрасном городе я выступать НЕ буду. ⠀ Но, своих НОМАДОВ люблю не смотря ни на что❤ Желаю вам всего хорошего, а вы пожелайте мне адекватных организаторов???? ⠀ ОРГАНИЗАТОРЫ, плз, не употребляйте наркоту во время работы. PEACE ✌️
Алматинка Молдир Есенбек, более известная как Say Mo, участвовала в российском телепроекте "Песни на ТНТ" в команде Тимати. В финал проекта ей не удалось выйти. В дальнейшем она объявила о нежелании в дальнейшем сотрудничать с российским лэйблом Тимати Black star.
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