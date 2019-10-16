Казахстанец номинирован на азиатский "Оскар"

Для присуждения номинации организаторы премии APSA ежегодно отсматривают картины из примерно 70 стран мира.

Кинорежиссер Адильхан Ержанов номинирован на премию “Asia Pacific Screen Awards-2019” в категории "Лучший режиссер" за свою работу над фильмом "Черный, черный человек". Торжественная церемония вручения премии состоится 21 ноября в г.Брисбэн, Австралия. “Asia Pacific Screen Awards” (APSA) является одной из крупнейших мировых премий в области кино и проводится при поддержке ЮНЕСКО и ФИАПФ (Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров), ее часто называют азиатским аналогом "Оскара", передает Zakon.kz.

Мировая премьера фильма "Черный, черный человек" состоялась 23 сентября этого года в рамках основной конкурсной программы 67-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. В казахстанский прокат фильм выйдет в следующем году.

Для присуждения номинации организаторы премии APSA ежегодно отсматривают картины из примерно 70 стран мира. Ранее уже две картины режиссера удостаивались номинаций: фильм "Хозяева" (2014) был номинирован за "Лучший фильм" и "Лучшую операторскую работу", а фильм "Ласковое безразличие мира" (2018) - за "Лучший фильм" и "Лучший сценарий". Адильхан Ержанов также является почетным членом Академии APSA.

"Черный, черный человек" рассказывает историю убитого в ауле мальчика. Следователь Бекзат (актер Данияр Алшинов) хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного – безобидного дурачка Пукуара (Теоман Хос) - уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка Ариана (Динара Бактыбаева) из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.

Над созданием сценария работали сам Адильхан Ержанов и нидерландец Ролоф Ян Миннебоо. Оператором фильма выступил россиянин Айдар Шарипов, прежде уже также сотрудничавший с Ержановым на фильме "Ласковое безразличие мира". Художником-постановщиком стал еще один постоянный соратник режиссера Ермек Утегенов, работавший с ним в этом качестве на 7 картинах. Музыку к фильму создал известный музыкант Галымжан Молданазар.

"Черный, черный человек" был благожелательно принят мировой прессой: фильм назвали лучшим в карьере режиссера, "одним из самых сложных и удивительных фильмов года", "самым ярким и гипнотическим фильмом конкурсной программы фестиваля в Сан-Себастьяне", "блестящим" и "близким к совершенству". В картине Ержанова мировые кинокритики увидели параллели с творчеством Эмира Кустурицы, Федерико Феллини и Квентина Тарантино. Подробнее о том, как прошла пресс-конференция Ержанова после премьеры, читайте здесь.

- Это приятно, что фильм номинировали за режиссуру, но мне кажется, что эта номинация в совокупности подтверждает достоинства актеров, художника, оператора и других профессионалов, которые работали над фильмом, – прокомментировал Адильхан Ержанов.

Подготовил Альберт Ахметов

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