Все зло от мужчин – мировая премьера "Черный, черный человек" в Сан-Себастьяне

В основной конкурсной программе 67-го кинофестиваля Сан-Себастьян (SSIFF) участвует казахстанский фильм.

На 67-м кинофестивале Сан-Себастьян, проходящем в испанской Стране Басков в городе Доностия-Сан-Себастьян состоялась мировая премьера казахстанского фильма режиссера Адильхана Ержанова "Черный, черный человек". Отечественная картина участвует в основной конкурсной программе кинофестиваля, который является одним из 15-ти фестивалей класса А, то есть, самых значимых и уважаемых в мире кино. О том, как восприняли картину испанские журналисты и о чем шла речь на пресс-конференции после премьеры фильма, в репортаже Zakon.kz.

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне- ежегодный международный кинофестиваль, с 21 сентября 1953 года проводится в Стране Басков в городе Доностия-Сан-Себастьян. По резонансу является одним из крупнейших культурных событий Испании.

Высшие награды фестиваля — "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе и лучшему режиссеру). Ежегодно на фестивале проходит вручение почетной награды "Доностия" за вклад в кинематограф.

В основной конкурсной программе 67-го кинофестиваля Сан-Себастьян (SSIFF) участвует фильм Адильхана Ержанова "Черный, черный человек".

По сюжету в ауле убит мальчик. Следователь Бекзат хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.

На крупных международных кинофестивалях принято, что по красной дорожке проходят не только в день открытия самого кинофестиваля. Ежедневно по ней проходят съемочные группы фильмов, участвующих в основном конкурсе, перед их мировыми премьерами.

В день показа фильма "Черный, черный человек" под объективами камер на красной дорожке блистали режиссер и сценарист Адильхан Ержанов, продюсер Серик Абишев, исполнительница роли Арианы Динара Бактыбаева, исполнитель главной роли Бекзата Данияр Алшинов и другие ключевые участники съемочного процесса. После показа местные и зарубежные журналисты могли задать свои вопросы:

- Насколько точно ваш фильм отражает современную ситуацию в Казахстане? Показанная ситуация с коррупцией сильно беспокоит...

Адильхан Ержанов (А) - Ситуация, которая происходит согласно сюжету, прежде всего ситуация, которая может происходить в жанре, я бы сказал, нуара ("черный фильм" - Прим.Авт). В нуаре нет хороших героев, поэтому, конечно, это прежде всего жанровый элемент. Что касается коррупции, мне кажется, в любой стране присутствуют какие-то моменты коррупции, где-то больше, где-то меньше. Я знаю только свое общество, не могу сравнивать, но "Черный, черный человек" - это, прежде всего, жанровый фильм.

- Изобразительный ряд у вас очень интересный, пейзажи красиво подобраны, много симметрических кадров, как работал ваш директор по фотографии?

А - Мы работали строго по раскадровке, с оператором Айдаром Шариповым всегда хорошо сотрудничаем, помимо раскадровки у него в голове есть некий ориентир на точную композицию, которую он никогда не нарушает, раскадровку он превращает в настоящее искусство. То, что я придумал в кабинете, он это делает на площадке, добавляет туда красоту, эстетику, в этом мрачном сюжете эстетика была необходима.

- Вы объявили ваш жанр как нуар. Нуар это, пожалуй, самый социальный жанр и с момента создания кинематографа этот жанр использовался. Полицейские всевозможные картины. Но вы также сказали, что вы знаете только ваше общество и мы понимаем жанр нуар как отражение этого самого общества. Мне бы хотелось немного глубже в этом моменте копнуть. Почему вы используете именно этот жанр? Какую часть вашего общества, которое вы знаете, вы хотите изобразить с помощью этого жанра? К какой части общества обратиться?

А - Действительно, у каждой страны, у каждой культуры есть свое прочтение нуара, и мне кажется, что в подвиде французского нуара на первом месте все-таки не то, кто убил, это не интрига, не расследование, а главное во французском подвиде нуара – это экзистенциальный вопрос для героя, внутренний вопрос, который беспокоит персонажа. Я считаю, что в своем фильме я раскрываю просто человека. Сейчас в мире идет такая тенденция, наверное, в каждой стране очень слабеют институты прав человека, защиты человечности, в нашем обществе часто возникают вопросы: "Куда делся человек?". И в нашем кинематографе, и в криминальных сводках… Фильм "Черный, черный человек" для меня был важен тем, что я хотел показать, как человек, условного говоря из "черного-черного", превращается в настоящего. Хотел показать появление настоящего, светлого человека-героя в ситуации, где нет ничего светлого. Главной задачей я себе определил показать правдоподобно трансформацию человека.

- Поздравляю режиссера и всю команду с потрясающим кино. Думаю, что остальные зрители чувствовали себя "пойманными" вашим фильмом, каждый раз возникало больше и больше вопросов. Я раньше занималась журналистскими расследованиями, почувствовала себя изображенной в этом фильме. Как у вас получалось подбирать актеров?

А - При всем многообразии актеров их всех объединяет одна черта, благодаря которой я всегда подбирал актеров. Для меня актер – это прежде всего личность, и чем больше в нем нетипичного, багажа , тем лучше. Бывают актеры вроде бы в возрасте, но у них нет багажа, а бывают совсем молодые, но чувствуется, что у него есть этот багаж, по глазам видно, не передать. Я ищу этот взгляд во всех актерах, даже самых эпизодических. Потому что именно эти эпизодические герои создают фильм.

- Мне очень понравилась музыка, которую вы использовали в фильме. Эта музыка была создана специально для фильма или нет?

А - Да, музыку специально для фильма написал знаменитый в Казахстане композитор Галымжан Молданазар (Moldanazar). Где-то два-три трека были написаны им до фильма, но музыку без слов Молданазар полностью сочинил специально для фильма.

- Вы говорили о своем фильме, что в нем показано мужское общество, мужская ситуация. Но мой вопрос о том, как сюжет связан с текущей ситуацией в Казахстане. Общество без закона, где закон большая условность. Но также в вашем фильме в последних кадрах есть надежа на то, что будут изменения.

А - Взять любой классический фильм из этого жанра, беззаконие – это первое, на чем основывается любой фильм нуар. Это и "Мальтийский сокол" и все классические фильмы о самураях. То есть, вопрос закона и беззакония- это художественное правило, которое я использовал. Я не претендую на то, чтобы отражать политическую и социальную документальную правду в фильме, не дай Бог. Я за это никогда не взялся бы. Но что для меня важно, чтобы в художественном сюжете, в этом жанре передать надежду и я рад, что вы увидели надежду даже в фильме жанра нуар.

Что касается политической ситуации в Казахстане, то все хорошо. Есть какие-то проблемы, но я – человек изнутри и мне сложно судить, насколько плохо или хорошо. Лет 15 назад, когда я приезжал в Европу, я видел большую разницу. Сейчас, когда я приезжаю в Европу, этой разницы практически уже не видно. Поэтому все же ситуация постепенно улучшается.

- Вопрос к актерам. Как вам было в этом фильме в ваших ролях, с такой жестокостью, силой. Вам было там холодно, где-то страшно?

Динара Бактыбаева - Да, вы правильно заметили, съемки проходили поздней осенью, погода была очень холодной, также внезапно во время съемок выпал снег, Адильхан очень красиво использовал это в фильме. Естественно, мы не были подготовлены, температура воздуха резко упала, но если ты актер, то ты должен быть готов к любым условиям, поэтому мы не жаловались. По поводу того, что в фильме атмосфера жуткая, то на площадке вообще никакой жуткости не было. Единственный момент, когда мне было действительно страшно и не по себе, это сцена с макетом трупа мальчика. Мне было сложно на него смотреть.

Данияр Алшинов - Как вы видели, мой герой в фильме убивает всех вокруг, плавает в крови. Было очень холодно, и я бы назвал этот фильм "Холодный, холодный человек". В финальную версию не вошло, но я "вынимал свою челюсть и язык". Это моя первая драматическая роль, раньше я снимался только в комедиях, и я благодарен Адильхану, что он доверил мне сыграть в драме.

- В вашем фильме есть машина, которая все никак не заводится, шляпа, которая выглядит как головной убор представителей закона из вестернов. Действительно ли вы использовали в фильме символы?

А - Я не думаю, что в фильме есть символы в том плане, что определенные вещи означают что-то конкретное. Я думаю, что в фильме есть образы, но они ничего конкретного не означают, скорее те шляпы ковбойские, которые носили полицейские в фильме, да, это своего рода такой оммаж вестерну, конечно, а что касается других знаков в фильме, то это просто знаки, которые ничего не значат. Я не думаю, что в фильме есть какой-то символизм, надеюсь на это. Это просто образы.

- Что для вас юмор в фильме?

А - Без юмора вообще сложно жить, мне кажется, что любой фильм любого жанра должен обладать юмором. Даже Шекспир, самый "кровавый" драматург, писал с юмором, его трагедии всегда полны иронии. Мне ничего не остается, как также использовать юмор даже в этом жанре.

- Среди персонажей были убийцы, коррупционеры, но два персонажа-безвинных героя, они совершенно светлые, они выделялись на фоне страшного и темного, я в них увидел луч надежды. Это так?

А - Это герои, которые лишены выгоды и корысти, которые есть во взрослых людях. Это большие дети, можно сказать, ключевые образы в фильме. Без этой чистоты, высоты и бескорыстности не было бы главного героя, который трансформировался. Антитезис той ситуации, которая представлена в сюжете.

- Вы уже говорили, что показан мужской мир, кризис мужского мира. А светлое, что несет правду, это женщина?

А - Это абсолютно так, я всегда был уверен, что все зло в мире от мужчин, а все добро от женщин. Это не шутка, я в это верю.

Фильмы-победители станут известны 28 сентября на торжественной церемонии закрытия. Председатель жюри - ирландский кинорежиссер, продюсер и писатель, обладатель премии Оскар Нил Джордан. В послужном списке Джордана-режиссера такие картины, как "Интервью с вампиром", "Майкл Коллинз", "Завтрак на Плутоне" и "Жестокая игра".

Альберт Ахметов

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