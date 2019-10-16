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9 лет в подвале. Семья из Нидерландов ожидала конец света

Дети думали, что они единственные люди в мире.

Фото : ichef.bbci.co.uk16 октября 2019, 11:28

Полиция в провинции Нидерландов Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет (или многие годы) жили в подвале фермерского дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал NL Times.

Семью удалось обнаружить после того, как старший из детей сбежал из дома и зашел в местный бар. Как рассказал бармен, у 25-летнего мужчины были длинные волосы, грязная борода. Он был в старой одежде и выглядел растерянным.

Мужчина рассказал бармену, что не был на улице уже девять лет. Он также рассказал, что у него есть брат и сестры и все они живут на ферме. Он был самым старшим из них и хотел положить конец их затворничеству.

Хозяин бара вызвал полицию, которая забрала мужчину и поехала вместе с ним на ферму. В ходе обыска дома полицейские за шкафом в гостиной обнаружили лестницу, ведущую в подвал. Спустившись, они увидели 58-летнего мужчину и его пятерых детей. Сообщается, что отец был задержан за отказ сотрудничать с полицией.

Семья на протяжении нескольких лет не контактировала с внешним миром, и дети думали, что они единственные люди в мире. Где находится их мать, неизвестно.


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