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Подарок с огоньком. Американка без причины сожгла спящего парня

Девушка давно принимает различные наркотики.

Фото : newtimes.kz16 октября 2019, 11:42

Жительница США, которая долгое время употребляла наркотики, просто так облила бензином и сожгла своего парня на его день рождения, передает Рамблер со ссылкой на "The Sun".

24-летний житель американского штата Аляска отмечал свой день рождения в квартире на вечеринке, которую для него устроила 32-летняя возлюбленная. В какой-то момент молодому человеку стало плохо, и он заснул на диване. После чего его девушка сходила до заправки и взяла там бензин.

Она облила жидкостью своего парня, диван, на котором он спал, а также единственный выход из квартиры. Затем девушка подожгла кусочек бумаги, кинула его в комнату и закрыла дверь. Молодой человек проснулся и начал громко кричать, но выбраться он не смог и сгорел заживо.

Сама девушка призналась, что мотивов для убийства у нее не было. Она рассказала, что уже давно принимает различные наркотики. В последнее время ее состояние ухудшилось, что привело к возникновению психоза.

В общей сложности за свое преступление ближайшие 60 лет девушка проведет в тюрьме, передает The Sun.


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