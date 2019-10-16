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Аэропорту Нур-Султана возможно будет присвоен код NQZ

На данный момент предлагается шесть вариантов.

Фото : kaznews.kz16 октября 2019, 12:11

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбит Атамкулов предположил, каким может быть трехбуквенный код у аэропорта города Нур-Султан, передает корреспондент Zakon.kz.

- По коду аэропорта работа идет. Председатель комитета гражданской авиации Талгат Ластаев должен сегодня вернуться из Польши. Там было шесть вариантов предложено. Честно говоря, я еще не получил информацию, жду. Там планировалось NQZ, но я могу ошибиться. Один из шести кодов был NQZ, да, - сказал глава ведомства.

При этом Атамкулов пояснил, что как только Ластаев вернется, у него уже будет точная информация.

- О переименовании в Википедии не знал: дело в том, что там автоматически электронно делают, а он летит и будет сейчас письменно мне докладывать. Он еще в пути, - подчеркнул глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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