Первая казахстанская девочка, появившаяся на свет с помощью ЭКО, стала мамой

Беременность и роды были естественными, малыш родился в срок, здоровым, весом 3 200.​

​15 октября 2019 года первая казахстанская девочка, 24 года назад появившаяся на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), стала мамой, передает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Беременность и роды были естественными, малыш родился в срок, здоровым, весом 3 200.​

Сегодня с помощью ЭКО во всем мире родилось более 6,5 миллионов детей. Технология экстракорпорального оплодотворения за 42 года стала практически рутинной и даже включена в программу обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).​ Тем не менее, ЭКО по-прежнему обрастает множеством слухов и легенд. Многих по сей день волнует вопрос, будут ли здоровыми "экошные" дети, смогут ли они естественным путем стать родителями, когда вырастут. Время разрешило все вопросы.

Людмила Бадельбаева, врач-репродуктолог высшей категории, заместитель медицинского директора Института репродуктивной медицины, отличник здравоохранения РК:

​- В 1996 году я проводила пациентке программу ЭКО с длительным бесплодием, диагнозы которой оставляли очень мало шансов стать матерью. Несколько лет бесплодия, лечение, операции. Первая подсадка была неудачной, и мы практически сразу же на следующий месяц пошли на вторую программу, в результате которой нам удалось достичь беременности. ​Сегодня мы рады сообщить, что дочка нашей пациентки стала мамой - сама, без помощи врачей.

Зачатие, беременность и роды были естественными, что еще раз подтверждает факт, что эко-дети точно такие же, как и дети, зачатые естественным образом.

Справочная информация

Луиза Браун (США) – первая в мире девочка, появившаяся на свет при помощи ЭКО, родилась в 1978 году. В 2006 году Луиза родила здорового малыша, зачатого естественным способом без медицинского вмешательства. Первому ребенку СССР, рожденному методом ЭКО, 34 года. Первый ребенок в Казахстане, рожденный после проведения программы ЭКО в Городском центре репродукции человека Алматы, родился в 1996 году. Первый ребенок в Казахстане, появившейся у женщины, зачатой с помощью ЭКО, родился 15 октября 2019 года.

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