Отложить до 2023 года переход на контрольно-кассовые аппараты предложила депутат

Также необходимо сохранить для индивидуальных предпринимателей действие патента.

Сохранить действие патентов для малого бизнеса, работающего в специальном налоговом режиме, и отложить обязательное введение контрольно-кассовых аппаратов до 2023 года предложила на пленарном заседании депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева, передает корреспондент Zakon.kz.

С соответствующим депутатским запросом Еспаева обратилась к первому вице-премьеру - министру финансов РК Алихану Смаилову.

Она пояснила, что с 1 января 2020 года предусмотрен переход на обязательное применение онлайн контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных (ККМ) индивидуальными предпринимателями.

- Между тем, по имеющимся сведениям, технологические решения функционального объединения ККМ с используемыми в бизнесе POS-терминалами еще только прорабатываются. Кроме того, расчеты отраслевых ассоциаций показывают значительное увеличение неэффективной адмнагрузки на малый бизнес от планируемых изменений. Так, помимо стоимости самого оборудования, затраты на ведение учета с применением ККМ, комиссии банков за оплату всех отчислений, а также комиссии POS-терминалов и их обслуживание, - составят до 30 % прежней прибыли малого бизнеса. Причем, эти затраты пойдут не в доход бюджета, а частным компаниям, банкам и провайдеру в лице Казахтелекома, - констатировала мажилисвумен.

По ее словам, получается удивительный парадокс, когда государство направляет миллиардные средства на поддержку малообеспеченных и в то же время с введением дополнительной нагрузки «выталкивает» в число этих малообеспеченных даже тех, кто занимается собственным делом.

Она напомнила, что в своем первом Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что всем обществом должны поддержать малый бизнес и поручил правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 2020 года.

- Совершенно очевидно, что в связи этим принуждение индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, в обязательном порядке использовать контрольно-кассовые машины становится нецелесообразным по крайней мере до 2023 года. Между тем, в партию «Акжол» поступает множество обращений от представителей малого бизнеса о продолжающихся требованиях налоговиков приобретать контрольно-кассовые машины, причем у конкретных поставщиков, что само по себе уже вызывает вопросы. Эта мера сегодня выглядит тем более абсурдной, учитывая поручения президента Токаева об освобождении малого и микро-бизнеса от подоходного налога, поскольку никакого другого повода для обязательного перехода на контрольно-кассовые аппараты, кроме взимания подоходного налога, у чиновников просто нет, - указала депутат.

Но теперь, как добавила она, и этот повод потерял смысл, по крайней мере, на ближайшие три года.

- Поэтому депутатская фракция «Акжол» повторно просит министерство финансов сохранить действие патентов для индивидуальных предпринимателей, работающих в специальном налоговом режиме и отложить обязательное введение контрольно-кассовых аппаратов до 2023 года, - заключила Еспаева.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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