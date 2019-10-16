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Для пользы дела. Елбасы прошел пешком 4,5 км вдоль Каспия

Здоровый образ жизни для Нурсултана Назарбаева всегда был приоритетом.

Фото : twitter16 октября 2019, 14:32

Пару дней назад Нурсултан Назарбаев прилетел в Баку. Помимо проведения встреч на высшем уровне, Елбасы не забывает про спорт, передает Zakon.kz.

- Здоровый образ жизни для Нурсултана Назарбаева всегда был приоритетом. Несмотря на насыщенный график, во время визита в Азербайджанскую Республику Елбасы совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья, - написал пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай у себя в twitter.

Нурсултан Назарбаев в Баку принимает участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Выступая перед участниками саммита, он предложил переименовать Тюркский совет.


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