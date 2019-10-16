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Курсы валют: доллар и евро немного подросли

Средневзвешенный курс доллара составил 389,81 тенге (+0,19).

Фото : yandex.fr16 октября 2019, 15:58

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 389,81 тенге (+0,19).

Средневзвешенный курс евро составил 430,40 тенге (+0,72), объем торгов 450 тысяч евро.

В обменниках курс доллара - 389,7-391,5 тенге, евро - 430-432 тенге, рос.рубля - 6,04-6,09 тенге.

В торгах приняли участие 11 членова KASE.


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