Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пешеходу оторвало ногу в ДТП близ Алматы

По словам водителя, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке.

Фото : Zakon.kz17 октября 2019, 06:20

На Кульджинском тракте произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Mercedes Vito двигался по трассе в сторону города. По словам мужчины, как только он въехал в поселок Панфилово, на неосвещенном участке дороги в неположенном месте под колеса автомобиля выбежал пешеход.

Избежать столкновения не удалось. Автомобиль на полном ходу сбил пешехода, отчего он отлетел с дороги на обочину к деревьям. Водитель в шоковом состоянии проехал еще несколько десятков метров, после чего остановился на полосе встречного движения.

От удара у пешехода оторвало ногу.

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты