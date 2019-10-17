Пешеходу оторвало ногу в ДТП близ Алматы

По словам водителя, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке.

На Кульджинском тракте произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Mercedes Vito двигался по трассе в сторону города. По словам мужчины, как только он въехал в поселок Панфилово, на неосвещенном участке дороги в неположенном месте под колеса автомобиля выбежал пешеход.

Избежать столкновения не удалось. Автомобиль на полном ходу сбил пешехода, отчего он отлетел с дороги на обочину к деревьям. Водитель в шоковом состоянии проехал еще несколько десятков метров, после чего остановился на полосе встречного движения.

От удара у пешехода оторвало ногу.

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!