Житель Нур-Султана сделал предложение резиновой женщине

На мужчину с резиновой женщиной реагируют всегда по-разному.

Астанчанин сделал предложение женщине-киборгу. Причем, как он утверждает, абсолютно всерьез. В "отношениях" они уже полгода. Странная парочка часто посещает кафе, кино и рестораны. Реагируют на них везде по-разному, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Юрий считает ее ничем не хуже живых женщин, а в чем-то даже и лучше. Кроме того, он ее хорошо понимает, хотя она не разговаривает.

34-летний режиссер буквально носит свою избранницу на руках. Заботливо держит за руку и ревниво листает профиль в ее Instagram. В общем, относится как к настоящей. Говорит, познакомились они в неком баре. Юрий подобно рыцарю заступился за интересную "девушку". С тех пор они вместе. А вот как было на самом деле мужчина говорить отказывается.

По словам Юрия, днем они оба заняты своим делом. Мужчина ведет тренинги актерского искусства и занимается режиссурой. Его пассия подрабатывает хостес в одном из столичных клубов.

Вечером пара часто посещает ночные заведения. На мужчину с резиновой женщиной реагируют всегда по-разному. То, что девушка не живая некоторые понимают не сразу. Кто-то окидывает их пренебрежительным взглядом. Мужчина считает союз с Марго вполне нормальным. Говорит, куклы его привлекали с самого детства.

- Для меня это был живой мир всегда, как и в принципе мир предметов всегда живой. И я повторюсь, я же режиссер. То есть для меня мир предметов он осязаем. У меня было все, в том числе и куклы. И были не просто куклы, я там ее запеленал положил, то есть не как девочка играл. А это модели жизни. То есть я своего рода спектакль разыгрывал. То есть там были отношения, истории, - рассказал Юрий Толочко.

Пару дней назад Юрий сделал Марго предложение. Романтичное видео он опубликовал у себя в Инстаграме. В описании отметил любимую. У нее тоже есть свой аккаунт. Причем, как он утверждает, ведет страницу каким-то образом Марго самостоятельно. Якобы она публикует здесь все самое интересное. Например, свою "пластическую операцию". Среди публикаций обнаружилась и посвященная ей песня.

Потенциальная "невеста" еще не дала конкретного ответа на предложение, говорит Юрий. Девушка оказалась с характером. Если киборг-женщина ответит "да", режиссер планирует сделать все как положено. Будет и мальчишник, и празднование. Обойдут стороной молодожены только ЗАГС, где подобный союз уж точно не одобрят.

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