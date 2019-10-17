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Показания по делу об импичменте Трампу будут обнародованы

Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена.

Фото : nytimes.com17 октября 2019, 07:15

Глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф пообещал обнародовать в будущем документы по делу об импичменте президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.

- По мере продвижения расследования мы опубликуем расшифровки бесед в такое время, чтобы не подвергать риску ценность расследования. В них может быть внесена необходимая редактура относительно секретной или деликатной информации. Также мы ожидаем, что в определенный момент расследования будем заслушивать показания свидетелей в открытом режиме, - говорится в письме Шиффа коллегам в палате представителей.

Перечисляя события прошедшей недели, Шифф упомянул о том, что Пентагон и бюджетное управление Белого дома отказались предоставить документы по повестке конгресса, и это будет рассмотрено как потенциальное свидетельство воспрепятствования правосудию со стороны президента.

Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.


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