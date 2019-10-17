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Двое погибли и семеро пострадали в ДТП в центре Алматы

Спасателям пришлось вытаскивать пострадавших из покореженных автомобилей с помощью гидравлических инструментов.

Фото : Zakon.kz17 октября 2019, 07:38

Крупное ДТП со смертельным исходом произошло ночью в центре Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла между 1:30 и 2:00 часами на перекрестке проспекта Сейфуллина с улицей Богенбай Батыра.

Как рассказали очевидцы происшествия, водитель BMW 5 серии ехал по проспекту на север. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент по Богенбай батыра следовал водитель Audi A6, который не успел среагировать - на полном ходу BMW протаранила Audi, из-за чего автомобиль выбросило в рекламный щит и дерево.

Продолжая движение, BMW зацепила Subaru Forester и Toyota Carina. От нескольких столкновений с BMW начало стекать топливо. К месту происшествия прибыли оперативные службы - пожарные, полицейские, медики и спасатели. Последним пришлось вытаскивать пострадавших из покореженных автомобилей с помощью гидравлических инструментов.

В ДТП погибли двое и пострадали семеро человек. За более подробной информацией редакция Zakon.kz обратилась в Департамент полиции города.


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